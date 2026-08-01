बस्तर के दूरदराज गांवों तक सड़क पहुंचाने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से CM साय ने कर दी बड़ी अपील

Bastar Road Development: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के दूरदराज गांवों के लिए अरुणाचल मॉडल पर सड़क निर्माण की मांग उठाई. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार का भरोसा दिया.

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Bastar Road Development: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर के दूरदराज गांवों तक सड़क पहुंचाने की मांग उठाई. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में बस्तर के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया. बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की भौगोलिक स्थिति बाकी इलाकों से अलग है, इसलिए यहां सड़क निर्माण के लिए अलग नियम बनाए जाने चाहिए.

अरुणाचल प्रदेश जैसा मॉडल लागू करने की मांग

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 मीटर के दायरे में आने वाली बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है. लेकिन बस्तर के गांव घने जंगलों, पहाड़ियों और दूर-दूर बसे इलाकों में हैं. ऐसे में कई गांव सड़क योजना का लाभ नहीं ले पाते. उन्होंने सुझाव दिया कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाए. इससे अधिक गांवों तक सड़क बनाई जा सकेगी और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी.

सड़क से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है. ऐसे समय में मजबूत सड़क संपर्क सबसे बड़ी जरूरत है. अच्छी सड़कें बनने से लोगों को स्कूल, अस्पताल, बाजार और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में आसानी होगी. किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में मदद मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि सड़कें सिर्फ सफर आसान नहीं बनातीं, बल्कि किसी भी इलाके के विकास की मजबूत नींव होती हैं.

शिवराज सिंह चौहान ने दिया सकारात्मक भरोसा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री साय की बात ध्यान से सुनी और कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे जनजातीय और दूरस्थ इलाकों के विकास को प्राथमिकता देती है. उन्होंने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी और जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में बस्तर के लिए नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है.

ग्रामीण विकास के कामों की भी हुई सराहना

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रामीण विकास कार्यों की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण जैसे काम अच्छी तरह किए जा रहे हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन की भी सराहना की. उन्होंने बताया कि राज्य में हर दिन करीब 1,500 घर बनाए जा रहे हैं, जो बड़ी उपलब्धि है. केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी तो बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार और तेज होगी.