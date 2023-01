BBC की डॉक्यूमेंट्री पर अब DU में हंगामा, आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्रों के जमा होने पर रोक, कैंपस में सुरक्षाबलों की तैनाती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU), जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) में भी जमकर बवाल हो रहा है. छात्रों के एक समूह द्वारा आर्ट फैकल्टी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद भारी मात्रा में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है. इसके साथ-साथ आर्ट्स फैकल्टी के बाहर बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. फैकल्टी के बाहर धारा 144 लगा दी गई है.

Delhi | A large number of security personnel deployed outside the Faculty of Arts at the University of Delhi in wake of a call by NSUI-KSU for the screening of a BBC documentary on PM Modi, at the Faculty. Provisions under Section 144 CrPC imposed outside the Faculty. pic.twitter.com/zPZvGhygbe — ANI (@ANI) January 27, 2023