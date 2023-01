BBC Documentary Row: बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बने डॉक्यूमेंट्री को लेकर को लेकर विवाद बढ़ता जा आ रहा है. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia) में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा हो रहा है. पुलिस ने हंगामा कर रहे कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में भी लिया है और भारी मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से डॉक्‍यूमेंट्री की स्‍क्रीनिंग पर रोक लगाने के छात्र विरोध कर रहे हैं. नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की तरफ से जारी एक पोस्टर में शाम 6:00 बजे BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री जामिया यूनिवर्सिटी में दिखाने की बात कही गई. सूचना मिलते ही जामिया के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

#WATCH | Delhi Police detains protesters who were sloganeering outside Jamia Millia Islamia University. pic.twitter.com/bmDX4dp2Yl — ANI (@ANI) January 25, 2023