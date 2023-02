BBC Tax Survey: बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स का सर्वे खत्म, करीब 60 घंटे तक तक चला अभियान

BBC Tax Survey: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में तीन दिनों से चल रहे इनकम टैक्स का सर्वे खत्म हो गया है. इनकम टैक्स की टीमों ने करीब 60 घंटों तक BBC का दफ्तर खंगाला. इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि आयकर विभाग ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को सुबह करीब साढ़े 11 बजे ‘सर्वे ऑपरेशन’ शुरू किया था.

#WATCH | Delhi: Income Tax officials come out of the BBC office in Delhi’s KG Marg as the Income Tax department survey on the BBC offices in Mumbai and Delhi concludes after almost 60 hours. pic.twitter.com/hQ2zjPvQGa — ANI (@ANI) February 16, 2023