CoronaVirus New Variant Omicron: कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा दी है और लोगों के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के अब तक 64 मामले सामने आ चुके हैं. इसी बीच WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाला वैरिएंट बताया है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन से वैक्सीन की प्रभावशीलता कम हो सकती है. इसके साथ ही ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जिसने ब्रिटेन की सरकार की चिंता बढ़ा दी है.

कोरोना का नया रूप हो सकता है ज्यादा खतरनाक

ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. यहां इससे एक मरीज की मौत भी हो चुकी है. जिसके बाद मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ओमिक्रॉन ने नई चेतावनी जारी की है. डॉक्टर पॉल बर्टन का कहना है कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा एक ही समय में किसी को संक्रमित करते हैं, तो इससे एक नया सुपर-वैरिएंट बनने की भी संभावना है, जो काफी खतरनाक हो सकता है.

डेल्टा के साथ ओमिक्रॉन मिल जाएगा तो तबाही मचेगी

डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड संक्रमण में एक समय पर आम तौर पर केवल एक म्यूटेशन होता है लेकिन कभी-कभी दो स्ट्रेन एक ही समय पर भी हमला कर सकते है. अगर ये दोनों स्ट्रेन एक ही कोशिका को संक्रमित करते हैं, तो वो डीएनए की अदला-बदली भी कर सकते हैं और एकसाथ मिलकर वायरस का नया वैरिएंट बना सकते हैं. डॉक्टर पॉल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ब्रिटेन में चल रहे डेल्टा और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने इसकी संभावना और बढ़ा दी है.

ये संभव है कि वायरस नया रूप ले सकता है

डॉक्टर पॉल ने कहा कि यह ‘निश्चित रूप से’ संभव है कि ये दोनों स्ट्रेन जीन की अदला-बदली कर सकते हैं और इसके बाद ये एक और खतरनाक वैरिएंट को जन्म दे सकते हैं. शोधकर्ताओं का भी कहना कि दुर्लभ परिस्थितियों में वायरस का ये रूप भी सामने आ सकता है. अब तक जीन की अदला-बदली से बने कोरोना के केवल तीन स्ट्रेन दर्ज किए गए हैं. ज्यादातर मामलों में वायरस खुद ही म्यूटेट हो कर नया वैरिएंट बना लेता है.