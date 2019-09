नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती से सीधे टकराने वाला है. उन्‍होंने कहा कि 7 सितंबर को सुबह 1:50 बजे, पूरा देश टीवी के सामने बैठा था, चंद्रयान मिशन को देख रहा था. उन 100 सेकंड में, मैंने देखा कि कैसे एक घटना ने पूरे देश को जगाया और देश को एक साथ बांध दिया. जैसे हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में इसरो की आत्मा है.

उन्‍होंने कहा कि बीते 5 वर्ष में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा लाभ मिला है. अभी हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से लगभग 25 हज़ार करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है.

PM Modi in Rohtak, #Haryana: Be it the matter of Jammu, Kashmir & Ladakh or of worsening water crisis, 130 crore citizens of India have started looking for new solutions to the problems. pic.twitter.com/nkQOjzgukL

