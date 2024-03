'PM के खिलाफ सोच समझकर बयान दें राहुल गांधी', जानें चुनाव आयोग ने किस मामले में कांग्रेस नेता को दी सलाह

चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एडवाइजरी जारी की है. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) को सलाह दी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देने में वह सतर्कता बरतें और सोच समझकर कुछ कहें. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि चुनाव आयोग का बयान PM मोदी पर उनके ‘पनौती’ और ‘जेबकतरे’ तंज के बाद आया है.

Election Commission of India (ECI) issues an advisory to Congress MP Rahul Gandhi. After considering all facts in the matter related to certain remarks against Prime Minister, including Delhi High Court order and his reply, the Election Commission of India has advised him to be…

