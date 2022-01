Beating Retreat Ceremony: दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित हो रहा है. भव्य शो चल रहा है. बीटिंग रिट्रीट समारोह को गणतंत्र दिवस समारोह औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है. मिलिट्री बैंड ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में समां बाँध दिया. बीटिंग रिट्रीट समारोह में पहली बार ‘ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी’ गूंजा. आज़ादी के बाद से अब तक इस समारोह में महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन बजती आ रही थी. इस बार ये परंपरा बदल गई.Also Read - अब Weekend में भी नियमित समय पर चलेगी Delhi Metro, बीटिंग रिट्रीट को लेकर आज किए गए हैं ये बदलाव

बीटिंग रिट्रीट समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं. इस बार कार्यक्रम में 10 मिनट का ड्रोन शो रखा गया. भारत की तीनों सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड की अलग-अलग धुन बजाई जा रही है. इसने सभी का दिल जीत लिया. बीटिंग रिट्रीट समारोह में में भारत के इतिहास को बेहतरीन अंदाज़ में बताया जा रहा है.

#WATCH | Military bands play ‘Aey Mere Watan ke Logo’ as part of the Beating the Retreat ceremony being held at Vijay Chowk, Delhi pic.twitter.com/MvA32kzbSK

— ANI (@ANI) January 29, 2022