नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के विजय चौक पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय तथा राज्य पुलिस के बैंडों की शानदार 26 प्रस्तुतियों के साथ बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया. इस दौरान कदमताल के साथ संगीत और भावपूर्ण शास्त्रीय प्रस्तुतियों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया. ‘अभियान’ से लेकर ‘नृत्य सरिता’ और ‘गंगा जमुना’ जैसी भारतीय धुनों ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में चार चांद लगा दिए.

समारोह की शुरुआत वाहनों के काफिले के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आयोजन स्थल पर पहुंचने के साथ हुई. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष एअर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे. थलसेना, वायुसेना, नौसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंडों ने दो दर्जन से अधिक धुनें बजाईं. इनमें ‘विजय भारत’ सहित 25 धुनें भारतीय संगीतकारों ने तैयार की थीं. ‘सारे जहां से अच्छा’ की प्रस्तुति ने भी सबका मन मोह लिया.

President Kovind witnessed the Beating Retreat ceremony at Vijay Chowk, New Delhi. This marks the culmination of the four-day long Republic Day celebrations. pic.twitter.com/czwY9FR9TN

