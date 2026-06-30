शराबी पति से रोज-रोज की मारपीट बनी मौत की वजह! हार्ट अटैक की कहानी ने नहीं छिपाया हत्या का सच

Wife Killed Husband: महाराष्ट्र के बीड में एक महिला पर शराब के नशे में मारपीट करने वाले पति की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. उसने मौत को हार्ट अटैक बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में मामला खुल गया.

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बीड में महिला पर पति की गला घोंटकर हत्या करने और हार्ट अटैक की कहानी गढ़ने का आरोप है.

पुलिस को गर्दन पर मिले संदिग्ध निशानों से मामले में हत्या का शक हुआ.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना बताया गया.

मृतक के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया.

Wife Killed Husband: महाराष्ट्र के बीड जिले से सामने आया एक मामला घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव और अपराध की गंभीर तस्वीर पेश करता है. पुलिस के अनुसार एक महिला पर अपने पति की हत्या करने और बाद में उसे हार्ट अटैक से हुई मौत बताकर मामले को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगा है. हालांकि, शुरुआती कहानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और पुलिस की सतर्कता से पूरा मामला सामने आ गया.

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान शरीफ पठान के रूप में हुई है. जांच में सामने आया कि वो कथित तौर पर शराब पीने का आदी था और अक्सर घर लौटकर पत्नी के साथ झगड़ा करता था. आरोप है कि वो कई बार पत्नी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार भी करता था. घटना वाली रात भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो धीरे-धीरे गंभीर रूप ले बैठा.

बिजली के तार से घोंटा पति का गला

जांच एजेंसियों का कहना है कि विवाद के दौरान महिला ने घर में मौजूद बिजली के तार से पति का गला घोंट दिया. घटना के बाद उसने परिवार के लोगों को बताया कि उसके पति को अचानक हार्ट अटैक आया है. परिजन उसकी बात पर भरोसा करते हुए तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में मामला सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच ने पूरी कहानी बदल दी.

अस्पताल और घटनास्थल की प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधिकारियों की नजर मृतक की गर्दन पर मौजूद संदिग्ध निशानों और खरोंचों पर गई. ये निशान हार्ट अटैक से हुई मौत की कहानी से मेल नहीं खाते थे. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और महिला से पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसने घटना से जुड़ी अहम जानकारी दी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण गला घोंटना बताया गया.

मामले में मृतक के 24 साल के बेटे की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल जांच अधिकारी सभी परिस्थितियों, घटनाक्रम और उपलब्ध सबूतों की जांच कर रहे हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई कोर्ट के सामने रखी जा सके.

ये मामला एक बार फिर घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है. अगर परिवार में लगातार हिंसा या प्रताड़ना जैसी स्थिति हो तो समय रहते कानूनी और सामाजिक सहायता लेना बेहद जरूरी माना जाता है. साथ ही, किसी भी आपराधिक मामले में अंतिम निष्कर्ष कोर्ट और जांच एजेंसियों के सबूतों के आधार पर ही तय होता है. इसलिए मामले की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक सभी पक्षों को कानून के अनुसार देखा जाएगा.