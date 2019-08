नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को ‘रामलला विराजमान’ के वकील ने कहा कि अध्योध्या में विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के अस्तित्व से काफी पहले ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भगवान राम का एक ‘भव्य’ मंदिर था. दशकों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे के एक पक्ष रामलला विराजमान के वकील ने 1950 में स्थल के निरीक्षण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट का हवाला दिया. उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ भूमि पर अपने दावे के पक्ष में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया.

Ayodhya land case: Hearing in the case has started in Supreme Court. It is the 7th day of the day-to-day hearing in the case. pic.twitter.com/GpJG8E6BKC

