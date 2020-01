नई दिल्‍ली: दिल्‍ली पुलिस ने बीते 5 जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा के संदिग्‍धों की जारी तस्‍वीरों में स्‍टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट आइशी घोष को भी शामिल बताया है. इसके बाद आइशी ने कहा, मैंने कोई हमला नहीं किया है. पुलिस अपनी जांच कर सकती है. मेरे पास भी दिखाने को सबूत हैं कि कैसे मुझ पर हमला किया गया.

बता दें जेएनयू में बीते दिनों हुई 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दिल्‍ली पुलिस ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर सीसीटीवी कैमरे में कैद संदिग्‍धों की फोटो जारी की है. संदिग्‍ध हमलावरों में जेएनयू छात्रसंघ अध्‍यक्ष आइशी घोष का नाम भी शामिल है. डीसीपी डॉ. तिर्की ने कहा, जिन लोगों की पहचान की गई है, उनमें चुनचुन कुमार, पंकज मिश्रा, आइशी घोष वास्‍कर विजय, सुचेता तलुकराज, प्र‍िया रंजन, दोलन सावंत, योगेंद्र भारद्वाज, विकास पटेल शामिल हैं.

JNUSU president elect Aishe Ghosh: We have not done anything wrong. We are not scared of Delhi Police. We will stand by the law and take our movement ahead peacefully and democratically. pic.twitter.com/N6MCMIYwnI

— ANI (@ANI) January 10, 2020