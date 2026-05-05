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BJP Bengal 2026 Winner candidate list: बंगाल में 206 सीटों पर BJP को मिली जीत, यहां देखें विधानसभा सीटवाइज जीते कैंडिडेट की लिस्ट
West Bengal BJP winner candidate list: भारतीय जनता पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 206 सीटें जीती. इस चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व CM ममता बनर्जी को दोनों सीटों से हराया. आइये जानते हैं बंगाल में बीजेपी के जीते कैंडिंडेट की सीटवाइज लिस्ट...
Bengal Chunav Seat wise result: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में 294 में 206 सीटों पर जीती. नंदिग्राम, भवानीपुर जैसे हॉट सीट भी शामिल रहे. जहां अब बीजेपी संगठन जीत के बाद अपने सीएम फेस पर विचार करने में लगी है. वहीं, सत्ताधारी पार्टी TMC हार के बाद लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है. आइये जानते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट, विधानसभा सीट की पूरी लिस्ट…
नंदीग्राम और भवानीपुर में BJP जीती
सबसे ज्यादा चर्चा में रही नंदीग्राम सीट, जहां सुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत साबित की. यह वही सीट है जिसने पिछले चुनाव में पूरे देश का ध्यान खींचा था. इसी तरह भवानीपुर भी हाई वोल्टेज सीट रही, जहां BJP ने जीत दर्ज कर बड़ा सियासी संकेत दिया. सबसे हैरानी की बात ममता बनर्जी इन दोनों सीटों से हारी हैं.
BJP की स्ट्रैटजी
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता है. भाजपा ने राज्य की सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कई चरणों में की, जिसमें पहले चरण में ही 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव के लिए 170 सीटों का बड़ा लक्ष्य रखा है. यदि भाजपा इन अनुमानों के करीब पहुंचती है, तो यह पार्टी के लिए पूर्वी भारत में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी. बीजेपी 2026 में 206 सीटें जीती.
|क्रम
|विधानसभा सीट
|कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|1
|मेखलीगंज (1)
|दधीराम राय
|BJP
|जीत
|2
|माथाभांगा (2)
|निशिथ प्रमाणिक
|BJP
|जीत
|3
|कूचबिहार उत्तर (3)
|सुकुमार राय
|BJP
|जीत
|4
|कूचबिहार दक्षिण (4)
|रथिंद्र बोस
|BJP
|जीत
|5
|सितालकुची (5)
|सबित्री बर्मन
|BJP
|जीत
|6
|दिनहाटा (7)
|अजय राय
|BJP
|जीत
|7
|नताबाड़ी (8)
|गिरिजा शंकर राय
|BJP
|जीत
|8
|तुफानगंज (9)
|मालती रावा राय
|BJP
|जीत
|9
|कुमारग्राम (10)
|मनोज कुमार ओरांव
|BJP
|जीत
|10
|कालचीनी (11)
|बिशाल लामा
|BJP
|जीत
|11
|अलीपुरद्वार (12)
|परितोष दास
|BJP
|जीत
|12
|फालाकाटा (13)
|दीपक बर्मन
|BJP
|जीत
|13
|मदारीहाट (14)
|लक्ष्मण लिम्बु
|BJP
|जीत
|14
|धुपगुड़ी (15)
|नरेश राय
|BJP
|जीत
|15
|मायनागुड़ी (16)
|दलिम चंद्र राय
|BJP
|जीत
|16
|जलपाईगुड़ी (17)
|अनंता देव अधिकारी
|BJP
|जीत
|17
|राजगंज (18)
|दिनेश सरकार
|BJP
|जीत
|18
|डाबग्राम फुलबाड़ी (19)
|सिखा चटर्जी
|BJP
|जीत
|19
|माल (20)
|सुक्रा मुंडा
|BJP
|जीत
|20
|नागराकाटा (21)
|पुना भेंगरा
|BJP
|जीत
|क्रम
|सीट
|कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|21
|कालिम्पोंग
|भारत कुमार क्षेत्री
|BJP
|जीत
|22
|दार्जिलिंग
|नोमन राय
|BJP
|जीत
|23
|कुरसेओंग
|सोनम लामा
|BJP
|जीत
|24
|माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी
|आनंदमय बर्मन
|BJP
|जीत
|25
|सिलीगुड़ी
|शंकर घोष
|BJP
|जीत
|26
|फांसीदेवा
|दुर्गा मुर्मू
|BJP
|जीत
|27
|करंदीघी
|बिराज बिस्वास
|BJP
|जीत
|28
|हेमताबाद
|हरिपद बर्मन
|BJP
|जीत
|29
|कालीगंज
|उत्पल ब्रह्मचारो
|BJP
|जीत
|30
|रायगंज
|कौशिक चौधरी
|BJP
|जीत
|…
|…
|…
|…
|…
कोलकाता और उसके आसपास की सीटों पर भी BJP का प्रदर्शन खास रहा. जादवपुर, बेहाला पश्चिम, टॉलीगंज और दमदम जैसी सीटों पर जीत यह दिखाती है कि पार्टी अब सिर्फ ग्रामीण नहीं, बल्कि शहरी वोट बैंक में भी मजबूत पकड़ बना रही है.
|क्रम
|विधानसभा सीट
|कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|30
|रायगंज (35)
|कौशिक चौधरी
|BJP
|जीत
|31
|कुशमंडी (37)
|तपस चंद्र राय
|BJP
|जीत
|32
|बालुरघाट (39)
|बिद्युत कुमार राय
|BJP
|जीत
|33
|तपन (40)
|बुधराय टुडू
|BJP
|जीत
|34
|गंगारामपुर (41)
|सत्येंद्र नाथ राय
|BJP
|जीत
|35
|हबीबपुर (43)
|जोएल मुर्मू
|BJP
|जीत
|36
|गाजोल (44)
|चिन्मय देव बर्मन
|BJP
|जीत
|37
|मानिकचक (49)
|गौर चंद्र मंडल
|BJP
|जीत
|38
|मालदा (50)
|गोपाल चंद्र साहा
|BJP
|जीत
|39
|इंग्लिश बाजार (51)
|अम्लान भादुड़ी
|BJP
|जीत
|40
|बैष्णवनगर (54)
|राजू कर्माकर
|BJP
|जीत
|41
|जंगीपुर (58)
|चित्ता मुखर्जी
|BJP
|जीत
|42
|मुर्शिदाबाद (64)
|गौरी शंकर घोष
|BJP
|जीत
|43
|नबग्राम (65)
|दिलीप साहा
|BJP
|जीत
|44
|खारग्राम (66)
|मिताली माल
|BJP
|जीत
|45
|बुरवान (67)
|सुखेन कुमार बागड़ी
|BJP
|जीत
|46
|कांदी (68)
|गर्गी दास घोष
|BJP
|जीत
|47
|बेलडांगा (71)
|भरत कुमार झावर
|BJP
|जीत
|48
|बहारामपुर (72)
|सुब्रत मैत्रा
|BJP
|जीत
|49
|करिमपुर (77)
|समरेंद्रनाथ घोष
|BJP
|जीत
|50
|तेहट्टा (78)
|सुब्रत कबीराज
|BJP
|जीत
|51
|नकशीपाड़ा (81)
|संतanu देय
|BJP
|जीत
|52
|कृष्णानगर उत्तर (83)
|तारक नाथ चटर्जी
|BJP
|जीत
|53
|नवद्वीप (84)
|श्रुतिशेखर गोस्वामी
|BJP
|जीत
|54
|कृष्णानगर दक्षिण (85)
|साधन घोष
|BJP
|जीत
|55
|शांतिपुर (86)
|स्वपन कुमार दास
|BJP
|जीत
|56
|रनाघाट उत्तर पश्चिम (87)
|पार्थ सारथी चटर्जी
|BJP
|जीत
|57
|कृष्णगंज (88)
|सुकांत बिस्वास
|BJP
|जीत
|58
|रनाघाट उत्तर पूर्व (89)
|अशिम बिस्वास
|BJP
|जीत
|59
|रनाघाट दक्षिण (90)
|अशिम कुमार बिस्वास
|BJP
|जीत
|60
|चाकदाहा (91)
|बंकिम चंद्र घोष
|BJP
|जीत
अगर आप दक्षिण बंगाल के विधानसभा सीट की ओर देखें, तो तमलुक, खड़गपुर सदर और पुरुलिया जैसी सीटों पर जीत ने BJP की जमीनी रणनीति को साबित किया. वहीं उत्तर बंगाल में तो पार्टी पहले से ही मजबूत थी, जहां कई सीटों पर बड़े अंतर से जीत मिली.
|क्रम
|विधानसभा सीट
|कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|120
|पुरशुरा (199)
|बिमान घोष
|BJP
|जीत
|121
|आरामबाग (200)
|बाग हेमंत
|BJP
|जीत
|122
|गोगहाट (201)
|प्रशांत डिगार
|BJP
|जीत
|123
|खानाकुल (202)
|सुसांता घोष
|BJP
|जीत
|124
|तमलुक (203)
|हरे कृष्णा बेरा
|BJP
|जीत
|125
|पांसकुरा पूर्व (204)
|सुब्रत मैती (राणा)
|BJP
|जीत
|126
|पांसकुरा पश्चिम (205)
|सिंटू सेनापति
|BJP
|जीत
|127
|मोयना (206)
|अशोक डिंडा
|BJP
|जीत
|128
|नंदकुमार (207)
|खानरा निर्मल
|BJP
|जीत
|129
|महिषादल (208)
|सुभाष चंद्र पांजा
|BJP
|जीत
|130
|हल्दिया (209)
|प्रदीप कुमार बिजली
|BJP
|जीत
|131
|नंदीग्राम (210)
|सुवेंदु अधिकारी
|BJP
|जीत
|132
|चांदीपुर (211)
|पियूष कांति दास
|BJP
|जीत
|133
|पटाशपुर (212)
|तपन मैती
|BJP
|जीत
|134
|कांठी उत्तर (213)
|सुमिता सिन्हा
|BJP
|जीत
|135
|भगबानपुर (214)
|संतanu प्रमाणिक
|BJP
|जीत
|136
|खेझुरी (215)
|सुब्रत पैक
|BJP
|जीत
|137
|कांठी दक्षिण (216)
|अरूप कुमार दास
|BJP
|जीत
|138
|रामनगर (217)
|डॉ. चंद्र शेखर मंडल
|BJP
|जीत
|139
|एगरा (218)
|दिव्येंदु अधिकारी
|BJP
|जीत
|140
|दांतन (219)
|अजीत कुमार जाना
|BJP
|जीत
|141
|नयाग्राम (220)
|अमिया किस्कू
|BJP
|जीत
|142
|गोपीबल्लवपुर (221)
|राजेश महतो
|BJP
|जीत
|143
|झारग्राम (222)
|लक्ष्मी कांत साहू
|BJP
|जीत
|144
|केशियारी (223)
|भद्र हेमराम
|BJP
|जीत
|145
|खड़गपुर सदर (224)
|दिलीप घोष
|BJP
|जीत
|146
|नारायणगढ़ (225)
|गिरी रामाप्रसाद
|BJP
|जीत
|147
|सबांग (226)
|अमल कुमार पांडा
|BJP
|जीत
|148
|पिंगला (227)
|स्वगता मन्ना
|BJP
|जीत
|149
|देबरा (229)
|सुभाशीष ओम
|BJP
|जीत
|150
|दासपुर (230)
|तपन कुमार दत्ता
|BJP
|जीत
|151
|घाटाल (231)
|सितल कपाट
|BJP
|जीत
|152
|चंद्रकोणा (232)
|सुकांत डोलुई
|BJP
|जीत
|153
|गरबेता (233)
|प्रदीप लोढ़ा
|BJP
|जीत
|154
|सालबोनी (234)
|बिमान महतो
|BJP
|जीत
|155
|मिदनापुर (236)
|संकर कुमार गुच्छैत
|BJP
|जीत
|156
|बिनपुर (237)
|डॉ. प्रणत टुडू
|BJP
|जीत
|157
|बांधवान (238)
|लाबसेन बास्के
|BJP
|जीत
|158
|बलरामपुर (239)
|जलधर महतो
|BJP
|जीत
|159
|बाघमुंडी (240)
|रहिदास महतो
|BJP
|जीत
|160
|जयपुर (241)
|बिस्वजीत महतो
|BJP
|जीत
|161
|पुरुलिया (242)
|सुदीप कुमार मुखर्जी
|BJP
|जीत
|162
|मानबाजार (243)
|मायना मुर्मू
|BJP
|जीत
|163
|काशीपुर (244)
|कमला कांता हांसदा
|BJP
|जीत
|164
|पारा (245)
|नादियार चंद बौरी
|BJP
|जीत
|165
|रघुनाथपुर (246)
|ममोनी बौरी
|BJP
|जीत
|166
|सालतोड़ा (247)
|चंदना बौरी
|BJP
|जीत
|167
|छतना (248)
|सत्यनारायण मुखोपाध्याय
|BJP
|जीत
|168
|रानीबांध (249)
|क्षुदीराम टुडू
|BJP
|जीत
|169
|रायपुर (250)
|क्षेत्रमोहन हांसदा
|BJP
|जीत
|170
|तलडांगा (251)
|सौविक पात्रा
|BJP
|जीत
|171
|बांकुड़ा (252)
|निलाद्री शेखर दाना
|BJP
|जीत
|172
|बरजोरा (253)
|बिल्लेश्वर सिन्हा
|BJP
|जीत
|173
|ओंडा (254)
|अमरनाथ शाखा
|BJP
|जीत
|174
|बिष्णुपुर (255)
|शुक्ला चटर्जी
|BJP
|जीत
|175
|कटुलपुर (256)
|लक्ष्मी कांत मजूमदार
|BJP
|जीत
|176
|इंडस (257)
|निर्मल कुमार धारा
|BJP
|जीत
|177
|सोनामुखी (258)
|दिबाकर घरामी
|BJP
|जीत
|178
|बर्धमान दक्षिण (260)
|मौमिता बिस्वास मिश्रा
|BJP
|जीत
|179
|रैना (261)
|सुभाष पात्रा
|BJP
|जीत
|180
|जमालपुर (262)
|अरुण हलदर
|BJP
|जीत
दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर जीत का मार्जिन काफी बड़ा रहा, जो यह संकेत देता है कि यह सिर्फ करीबी मुकाबला नहीं, बल्कि साफ जनसमर्थन था.
|क्रम
|सीट
|कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|181
|मोंटेश्वर
|सैकत पांजा
|BJP
|जीत
|182
|कालना
|सिद्धार्थ मजूमदार
|BJP
|जीत
|183
|मेमारी
|मनब गुहा
|BJP
|जीत
|184
|भातार
|कारफा सौमेन
|BJP
|जीत
|185
|पूर्वस्थली दक्षिण
|प्रण कृष्णा तपादार
|BJP
|जीत
|186
|पूर्वस्थली उत्तर
|गोपाल चट्टोपाध्याय
|BJP
|जीत
|187
|कटवा
|कृष्णा घोष
|BJP
|जीत
|188
|केतुग्राम
|अनादी घोष
|BJP
|जीत
|189
|मंगलकोट
|शिशिर घोष
|BJP
|जीत
|190
|औसग्राम
|कल्पना माजी
|BJP
|जीत
|191
|गलसी
|राजू पात्रा
|BJP
|जीत
|192
|पांडबेश्वर
|जितेंद्र तिवारी
|BJP
|जीत
|193
|दुर्गापुर पूर्व
|चंद्र शेखर बनर्जी
|BJP
|जीत
|194
|दुर्गापुर पश्चिम
|लक्ष्मण घोरुई
|BJP
|जीत
|195
|रानीगंज
|पार्थ घोष
|BJP
|जीत
|196
|जमुरिया
|डॉ. बिजन मुखर्जी
|BJP
|जीत
|197
|आसनसोल दक्षिण
|अग्निमित्रा पॉल
|BJP
|जीत
|198
|आसनसोल उत्तर
|कृष्णेंदु मुखर्जी
|BJP
|जीत
|199
|कुल्टी
|अजय कुमार पोद्दार
|BJP
|जीत
|200
|बरबनी
|अरिजीत रॉय
|BJP
|जीत
|201
|दुबराजपुर
|अनुप कुमार साहा
|BJP
|जीत
|202
|सूरी
|जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
|BJP
|जीत
|203
|लाबपुर
|देबासिस ओझा
|BJP
|जीत
|204
|सैंथिया
|कृष्णा कांत साहा
|BJP
|जीत
|205
|मयूरेश्वर
|दुध कुमार मंडल
|BJP
|जीत
|206
|रामपुरहाट
|ध्रुबा साहा
|BJP
|जीत
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