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Bengal Bjp Winner Candidate List Bjp Wins 206 Seats In Bengal See Seat Wise List Of Winning Candidates Here

BJP Bengal 2026 Winner candidate list: बंगाल में 206 सीटों पर BJP को मिली जीत, यहां देखें विधानसभा सीटवाइज जीते कैंडिडेट की लिस्ट

West Bengal BJP winner candidate list: भारतीय जनता पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 206 सीटें जीती. इस चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व CM ममता बनर्जी को दोनों सीटों से हराया. आइये जानते हैं बंगाल में बीजेपी के जीते कैंडिंडेट की सीटवाइज लिस्ट...

बीजेपी कैंडिडेट की सीटवाइज लिस्ट

Bengal Chunav Seat wise result: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में 294 में 206 सीटों पर जीती. नंदिग्राम, भवानीपुर जैसे हॉट सीट भी शामिल रहे. जहां अब बीजेपी संगठन जीत के बाद अपने सीएम फेस पर विचार करने में लगी है. वहीं, सत्ताधारी पार्टी TMC हार के बाद लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है. आइये जानते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट, विधानसभा सीट की पूरी लिस्ट…

नंदीग्राम और भवानीपुर में BJP जीती

सबसे ज्यादा चर्चा में रही नंदीग्राम सीट, जहां सुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत साबित की. यह वही सीट है जिसने पिछले चुनाव में पूरे देश का ध्यान खींचा था. इसी तरह भवानीपुर भी हाई वोल्टेज सीट रही, जहां BJP ने जीत दर्ज कर बड़ा सियासी संकेत दिया. सबसे हैरानी की बात ममता बनर्जी इन दोनों सीटों से हारी हैं.

BJP की स्ट्रैटजी

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता है. भाजपा ने राज्य की सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कई चरणों में की, जिसमें पहले चरण में ही 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव के लिए 170 सीटों का बड़ा लक्ष्य रखा है. यदि भाजपा इन अनुमानों के करीब पहुंचती है, तो यह पार्टी के लिए पूर्वी भारत में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी. बीजेपी 2026 में 206 सीटें जीती.

क्रम विधानसभा सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट 1 मेखलीगंज (1) दधीराम राय BJP जीत 2 माथाभांगा (2) निशिथ प्रमाणिक BJP जीत 3 कूचबिहार उत्तर (3) सुकुमार राय BJP जीत 4 कूचबिहार दक्षिण (4) रथिंद्र बोस BJP जीत 5 सितालकुची (5) सबित्री बर्मन BJP जीत 6 दिनहाटा (7) अजय राय BJP जीत 7 नताबाड़ी (8) गिरिजा शंकर राय BJP जीत 8 तुफानगंज (9) मालती रावा राय BJP जीत 9 कुमारग्राम (10) मनोज कुमार ओरांव BJP जीत 10 कालचीनी (11) बिशाल लामा BJP जीत 11 अलीपुरद्वार (12) परितोष दास BJP जीत 12 फालाकाटा (13) दीपक बर्मन BJP जीत 13 मदारीहाट (14) लक्ष्मण लिम्बु BJP जीत 14 धुपगुड़ी (15) नरेश राय BJP जीत 15 मायनागुड़ी (16) दलिम चंद्र राय BJP जीत 16 जलपाईगुड़ी (17) अनंता देव अधिकारी BJP जीत 17 राजगंज (18) दिनेश सरकार BJP जीत 18 डाबग्राम फुलबाड़ी (19) सिखा चटर्जी BJP जीत 19 माल (20) सुक्रा मुंडा BJP जीत 20 नागराकाटा (21) पुना भेंगरा BJP जीत

क्रम सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट 21 कालिम्पोंग भारत कुमार क्षेत्री BJP जीत 22 दार्जिलिंग नोमन राय BJP जीत 23 कुरसेओंग सोनम लामा BJP जीत 24 माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी आनंदमय बर्मन BJP जीत 25 सिलीगुड़ी शंकर घोष BJP जीत 26 फांसीदेवा दुर्गा मुर्मू BJP जीत 27 करंदीघी बिराज बिस्वास BJP जीत 28 हेमताबाद हरिपद बर्मन BJP जीत 29 कालीगंज उत्पल ब्रह्मचारो BJP जीत 30 रायगंज कौशिक चौधरी BJP जीत … … … … …

कोलकाता और उसके आसपास की सीटों पर भी BJP का प्रदर्शन खास रहा. जादवपुर, बेहाला पश्चिम, टॉलीगंज और दमदम जैसी सीटों पर जीत यह दिखाती है कि पार्टी अब सिर्फ ग्रामीण नहीं, बल्कि शहरी वोट बैंक में भी मजबूत पकड़ बना रही है.

क्रम विधानसभा सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट 30 रायगंज (35) कौशिक चौधरी BJP जीत 31 कुशमंडी (37) तपस चंद्र राय BJP जीत 32 बालुरघाट (39) बिद्युत कुमार राय BJP जीत 33 तपन (40) बुधराय टुडू BJP जीत 34 गंगारामपुर (41) सत्येंद्र नाथ राय BJP जीत 35 हबीबपुर (43) जोएल मुर्मू BJP जीत 36 गाजोल (44) चिन्मय देव बर्मन BJP जीत 37 मानिकचक (49) गौर चंद्र मंडल BJP जीत 38 मालदा (50) गोपाल चंद्र साहा BJP जीत 39 इंग्लिश बाजार (51) अम्लान भादुड़ी BJP जीत 40 बैष्णवनगर (54) राजू कर्माकर BJP जीत 41 जंगीपुर (58) चित्ता मुखर्जी BJP जीत 42 मुर्शिदाबाद (64) गौरी शंकर घोष BJP जीत 43 नबग्राम (65) दिलीप साहा BJP जीत 44 खारग्राम (66) मिताली माल BJP जीत 45 बुरवान (67) सुखेन कुमार बागड़ी BJP जीत 46 कांदी (68) गर्गी दास घोष BJP जीत 47 बेलडांगा (71) भरत कुमार झावर BJP जीत 48 बहारामपुर (72) सुब्रत मैत्रा BJP जीत 49 करिमपुर (77) समरेंद्रनाथ घोष BJP जीत 50 तेहट्टा (78) सुब्रत कबीराज BJP जीत 51 नकशीपाड़ा (81) संतanu देय BJP जीत 52 कृष्णानगर उत्तर (83) तारक नाथ चटर्जी BJP जीत 53 नवद्वीप (84) श्रुतिशेखर गोस्वामी BJP जीत 54 कृष्णानगर दक्षिण (85) साधन घोष BJP जीत 55 शांतिपुर (86) स्वपन कुमार दास BJP जीत 56 रनाघाट उत्तर पश्चिम (87) पार्थ सारथी चटर्जी BJP जीत 57 कृष्णगंज (88) सुकांत बिस्वास BJP जीत 58 रनाघाट उत्तर पूर्व (89) अशिम बिस्वास BJP जीत 59 रनाघाट दक्षिण (90) अशिम कुमार बिस्वास BJP जीत 60 चाकदाहा (91) बंकिम चंद्र घोष BJP जीत

अगर आप दक्षिण बंगाल के विधानसभा सीट की ओर देखें, तो तमलुक, खड़गपुर सदर और पुरुलिया जैसी सीटों पर जीत ने BJP की जमीनी रणनीति को साबित किया. वहीं उत्तर बंगाल में तो पार्टी पहले से ही मजबूत थी, जहां कई सीटों पर बड़े अंतर से जीत मिली.

क्रम विधानसभा सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट 120 पुरशुरा (199) बिमान घोष BJP जीत 121 आरामबाग (200) बाग हेमंत BJP जीत 122 गोगहाट (201) प्रशांत डिगार BJP जीत 123 खानाकुल (202) सुसांता घोष BJP जीत 124 तमलुक (203) हरे कृष्णा बेरा BJP जीत 125 पांसकुरा पूर्व (204) सुब्रत मैती (राणा) BJP जीत 126 पांसकुरा पश्चिम (205) सिंटू सेनापति BJP जीत 127 मोयना (206) अशोक डिंडा BJP जीत 128 नंदकुमार (207) खानरा निर्मल BJP जीत 129 महिषादल (208) सुभाष चंद्र पांजा BJP जीत 130 हल्दिया (209) प्रदीप कुमार बिजली BJP जीत 131 नंदीग्राम (210) सुवेंदु अधिकारी BJP जीत 132 चांदीपुर (211) पियूष कांति दास BJP जीत 133 पटाशपुर (212) तपन मैती BJP जीत 134 कांठी उत्तर (213) सुमिता सिन्हा BJP जीत 135 भगबानपुर (214) संतanu प्रमाणिक BJP जीत 136 खेझुरी (215) सुब्रत पैक BJP जीत 137 कांठी दक्षिण (216) अरूप कुमार दास BJP जीत 138 रामनगर (217) डॉ. चंद्र शेखर मंडल BJP जीत 139 एगरा (218) दिव्येंदु अधिकारी BJP जीत 140 दांतन (219) अजीत कुमार जाना BJP जीत 141 नयाग्राम (220) अमिया किस्कू BJP जीत 142 गोपीबल्लवपुर (221) राजेश महतो BJP जीत 143 झारग्राम (222) लक्ष्मी कांत साहू BJP जीत 144 केशियारी (223) भद्र हेमराम BJP जीत 145 खड़गपुर सदर (224) दिलीप घोष BJP जीत 146 नारायणगढ़ (225) गिरी रामाप्रसाद BJP जीत 147 सबांग (226) अमल कुमार पांडा BJP जीत 148 पिंगला (227) स्वगता मन्ना BJP जीत 149 देबरा (229) सुभाशीष ओम BJP जीत 150 दासपुर (230) तपन कुमार दत्ता BJP जीत 151 घाटाल (231) सितल कपाट BJP जीत 152 चंद्रकोणा (232) सुकांत डोलुई BJP जीत 153 गरबेता (233) प्रदीप लोढ़ा BJP जीत 154 सालबोनी (234) बिमान महतो BJP जीत 155 मिदनापुर (236) संकर कुमार गुच्छैत BJP जीत 156 बिनपुर (237) डॉ. प्रणत टुडू BJP जीत 157 बांधवान (238) लाबसेन बास्के BJP जीत 158 बलरामपुर (239) जलधर महतो BJP जीत 159 बाघमुंडी (240) रहिदास महतो BJP जीत 160 जयपुर (241) बिस्वजीत महतो BJP जीत 161 पुरुलिया (242) सुदीप कुमार मुखर्जी BJP जीत 162 मानबाजार (243) मायना मुर्मू BJP जीत 163 काशीपुर (244) कमला कांता हांसदा BJP जीत 164 पारा (245) नादियार चंद बौरी BJP जीत 165 रघुनाथपुर (246) ममोनी बौरी BJP जीत 166 सालतोड़ा (247) चंदना बौरी BJP जीत 167 छतना (248) सत्यनारायण मुखोपाध्याय BJP जीत 168 रानीबांध (249) क्षुदीराम टुडू BJP जीत 169 रायपुर (250) क्षेत्रमोहन हांसदा BJP जीत 170 तलडांगा (251) सौविक पात्रा BJP जीत 171 बांकुड़ा (252) निलाद्री शेखर दाना BJP जीत 172 बरजोरा (253) बिल्लेश्वर सिन्हा BJP जीत 173 ओंडा (254) अमरनाथ शाखा BJP जीत 174 बिष्णुपुर (255) शुक्ला चटर्जी BJP जीत 175 कटुलपुर (256) लक्ष्मी कांत मजूमदार BJP जीत 176 इंडस (257) निर्मल कुमार धारा BJP जीत 177 सोनामुखी (258) दिबाकर घरामी BJP जीत 178 बर्धमान दक्षिण (260) मौमिता बिस्वास मिश्रा BJP जीत 179 रैना (261) सुभाष पात्रा BJP जीत 180 जमालपुर (262) अरुण हलदर BJP जीत

दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर जीत का मार्जिन काफी बड़ा रहा, जो यह संकेत देता है कि यह सिर्फ करीबी मुकाबला नहीं, बल्कि साफ जनसमर्थन था.

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क्रम सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट 181 मोंटेश्वर सैकत पांजा BJP जीत 182 कालना सिद्धार्थ मजूमदार BJP जीत 183 मेमारी मनब गुहा BJP जीत 184 भातार कारफा सौमेन BJP जीत 185 पूर्वस्थली दक्षिण प्रण कृष्णा तपादार BJP जीत 186 पूर्वस्थली उत्तर गोपाल चट्टोपाध्याय BJP जीत 187 कटवा कृष्णा घोष BJP जीत 188 केतुग्राम अनादी घोष BJP जीत 189 मंगलकोट शिशिर घोष BJP जीत 190 औसग्राम कल्पना माजी BJP जीत 191 गलसी राजू पात्रा BJP जीत 192 पांडबेश्वर जितेंद्र तिवारी BJP जीत 193 दुर्गापुर पूर्व चंद्र शेखर बनर्जी BJP जीत 194 दुर्गापुर पश्चिम लक्ष्मण घोरुई BJP जीत 195 रानीगंज पार्थ घोष BJP जीत 196 जमुरिया डॉ. बिजन मुखर्जी BJP जीत 197 आसनसोल दक्षिण अग्निमित्रा पॉल BJP जीत 198 आसनसोल उत्तर कृष्णेंदु मुखर्जी BJP जीत 199 कुल्टी अजय कुमार पोद्दार BJP जीत 200 बरबनी अरिजीत रॉय BJP जीत 201 दुबराजपुर अनुप कुमार साहा BJP जीत 202 सूरी जगन्नाथ चट्टोपाध्याय BJP जीत 203 लाबपुर देबासिस ओझा BJP जीत 204 सैंथिया कृष्णा कांत साहा BJP जीत 205 मयूरेश्वर दुध कुमार मंडल BJP जीत 206 रामपुरहाट ध्रुबा साहा BJP जीत