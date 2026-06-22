एक झटके में 20 फीसदी बढ़ गया DA, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट 2026-27 में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़े तोहफे का ऐलान किया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 22, 2026, 1:16 PM IST
एक झटके में 20 फीसदी बढ़ गया DA, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
(photo credit, File Photo)

और पढ़ें: महंगाई के बीच बड़ा तोहफा! सरकारी कर्मचारियों का जुलाई से DA-DR बढ़कर 60%, इस राज्य में 8 लाख लोगों को राहत

  • पश्चिम बंगाल में डीए में 20 फीसदी का इजाफा किया गया है
  • डीए कुल 38 फीसदी हो जाएगा राज्य के कर्मचारियों का
  • यह वृद्धि एक अप्रैल, 2026 से लागू की जाएगी
  • पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने बजट में किया ऐलान

DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार की नई शुभेंदु सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इसमें राज्य के सरकारी कर्मचारी के लिए 20 फीसदी डीए वृद्धि का भी ऐलान किया गया है. यह वेतन में एक बड़ा इजाफा है.

युवा और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

बजट में एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है. इसमें से 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. साथ ही महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराने की बात है.

कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इस लिहाज से देखें तो कर्मचारियों के डीए मद में आने वाला पैसा लगभग दोगुना हो जाएगा.

पांच अन्य बड़ी घोषणाएं

  1. सुरक्षा-व्यवस्था के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा ‘डायल 112’ की शुरुआत
  2. राज्य के कांथी क्षेत्र को अब एक नया पुलिस जिला बनाया जाएगा
  3. कुछ नई नगरपालिकाएं और नए फायर स्टेशन भी खोले जाएंगे
  4. पश्चिम बंगाल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा
  5. एमएलए फंड (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये किया गया है

बंगाली जूट वाली फाइल

यह बजट जिस फाइल में पेश किया गया, वह बंगाल की पारंपरिक चटाई और जूट से बनी थी. बजट पेश करने से पहले सीएम और वित्त मंत्री ने पूजा-अर्चना भी कीहै. 

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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