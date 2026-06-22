एक झटके में 20 फीसदी बढ़ गया DA, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार की नई शुभेंदु सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इसमें राज्य के सरकारी कर्मचारी के लिए 20 फीसदी डीए वृद्धि का भी ऐलान किया गया है. यह वेतन में एक बड़ा इजाफा है.
बजट में एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है. इसमें से 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. साथ ही महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराने की बात है.
राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इस लिहाज से देखें तो कर्मचारियों के डीए मद में आने वाला पैसा लगभग दोगुना हो जाएगा.
यह बजट जिस फाइल में पेश किया गया, वह बंगाल की पारंपरिक चटाई और जूट से बनी थी. बजट पेश करने से पहले सीएम और वित्त मंत्री ने पूजा-अर्चना भी कीहै.
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