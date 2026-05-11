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Bengal Cabinet Ministers List Bengal Cabinet Portfolio Allocation Full List Of Ministers And Departments Suvendu Adhikari

Bengal Cabinet Ministers List: बंगाल में हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा, जानें किसे मिला कौन सा विभाग- यहां है पूरी लिस्ट

West Bengal Cabinet Ministers List: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नये मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है.

West Bengal Cabinet Ministers List

Bengal Cabinet Ministers List: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया है. बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार (11 मई) को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है. इसके अलावा दिलीप घोष को पंचायत और पशु संसाधन विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है. इसके अलावा अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग, खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग और निसिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है.

किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

दिलीप घोष – पंचायत और पशु संसाधन विकास

– पंचायत और पशु संसाधन विकास अशोक कीर्तनिया – खाद्य मंत्री

– खाद्य मंत्री खुदीराम टुडू – पिछड़ा वर्ग कल्याण

– पिछड़ा वर्ग कल्याण अग्निमित्रा पॉल – महिला एवं बाल कल्याण

– महिला एवं बाल कल्याण निसिथ प्रमाणिक– उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण