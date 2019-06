नई दिल्ली. कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो जूनियर डॉक्टरों पर हमला होने और उनके गंभीर रूप से घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर पिछले मंगलवार से हड़ताल पर हैं. इन डॉक्टरों के समर्थन में शुक्रवार को देशभर के डॉक्टरों ने हड़ताल करने का फैसला किया है. चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए (IMA) ने भी डॉक्टरों को बंगाल की घटना को लेकर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है. इस कारण राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को निजी और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. देशभर में बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे अपने साथियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक दिन का काम का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

खबरों के मुताबिक दिल्ली के अनेक चिकित्सा संस्थाओं के अनुसार कई अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर ओपीडी, नियमित ओटी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए अपने सिर पर पट्टियां बांधकर काम किया. इन डॉक्टरों ने कोलकाता में हिंसा की घटना के विरोध में 14 जून को ओपीडी समेत सभी गैर-आपातकालीन सेवाओं को बंद रखने का आह्वान किया. कई डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया.

Kolkata: Members of Joint Platform of Doctors,WB met Governor today, say,”we demand adequate security in every medical college & hospital,& proper action against those who attacked doctors in NRS Hospital on June 10. We will resume working as soon as our demands are fulfilled.” pic.twitter.com/qJS4xDj2pe

पश्चिम बंगाल में हिंसा की निंदा करते हुए एम्स के रेजीडेंट डॉक्टर संघ (आरडीए) ने देशभर के संघों से प्रदर्शन में शामिल होने को कहा. भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने भी अपनी सभी राज्य शाखाओं के सदस्यों से शुक्रवार को काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन करने को कहा है. आईएमए ने एक बयान में कहा, ‘‘एनआरएस मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में सामने आई घटना बर्बर प्रकृति की है. आईएमए एक युवा डॉक्टर के साथ हुई हिंसा की निंदा करता है. पूरा चिकित्सक समुदाय हड़ताल पर गए रेजीडेंट डॉक्टरों के साथ है.’’

West Bengal CM writes to Senior Doctors/Professors of Medical Colleges & Hospitals, states, “Please take care of all patients, poor people are coming from all districts. I’ll be obliged & honored if you all please take full care of hospitals. they must run smoothly & peacefully,” pic.twitter.com/sSl9JwpDjY

