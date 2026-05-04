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बंगाल में छाया ये BJP उम्मीदवार; वोटों की इतनी बरसात की तोड़ डाला यूपी CM योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड
पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के इस नेता ने मातीगारा-नक्सलबाड़ी सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. उनकी ये जीत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीत अंतर से भी बड़ी मानी जा रही है.
Anandamay Barman Break Record of CM Yogi: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है. जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 294 में से 206 सीटों पर कब्जा जमाया, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी जीत सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया. ये जीत है मातीगारा-नक्सलबाड़ी सीट से BJP उम्मीदवार आनंदमय बर्मन की, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बड़े-बड़े राजनीतिक दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.
आनंदमय बर्मन की जीत केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने जीत के अंतर के मामले में नया इतिहास भी रच दिया है. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 1,04,265 वोटों के भारी अंतर से हराया, जो इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है. इतना ही नहीं, इस जीत की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने लगी है, जो अपने बड़े जीत अंतर के लिए जाने जाते हैं.
कांग्रेस नेता से था मुकाबला
मातीगारा-नक्सलबाड़ी सीट पर इस बार कुल छह उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असली मुकाबला BJP के आनंदमय बर्मन और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शंकर मालाकार के बीच माना जा रहा था. शुरुआती राउंड से ही बर्मन ने बढ़त बना ली थी, जो हर राउंड के साथ और मजबूत होती चली गई. जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, अंतर बढ़ता गया और अंत में यह जीत रिकॉर्ड बन गई.
आंकड़ों के मुताबिक, आनंदमय बर्मन को कुल 1,66,905 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को मात्र 62,640 वोटों से संतोष करना पड़ा. इस तरह दोनों के बीच का अंतर 1 लाख से अधिक हो गया. इस विशाल जीत ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई.
अगर तुलना की जाए, तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से करीब 1,03,390 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. ऐसे में आनंदमय बर्मन की जीत का अंतर उनसे भी लगभग 875 वोट ज्यादा है. यही वजह है कि इस जीत को ‘सुपर रिकॉर्ड’ के तौर पर देखा जा रहा है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद आनंदमय बर्मन का नाम अचानक राष्ट्रीय राजनीति में उभरकर सामने आया है. आने वाले समय में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है.
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