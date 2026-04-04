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Bengal Election: PM मोदी के नेतृत्व में बदलाव को तैयार बंगाल, जानें दिल्ली कि CM रेखा गुप्ता ने क्या किया ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बंगाल में अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंची. चुनावी रैली के दौरान उन्होंने बंगाल के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीताने की अपील की. प्रचार के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लोगों से पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए विकास और परिवर्तन को वोट करने की मांग की.
पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है. चुनाव में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी जोर-शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है. पार्टी के स्टार प्रचारक देश के कोने-कोने से बंगाल पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पश्चिम बंगाल पहुंची हैं. राज्य में पहुचते ही सबसे पहले उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को नमन किया और लोगों से परिवर्तन और विकास को मौका देने की गुजारिश की.
बंगाल पहुंची CM रेखा गुप्ता
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चुनाव प्रचार की शुरुआत में, मां दुर्गा की आराधना, साहित्य, संगीत और साधना से समृद्ध बंगाल की पावन धरती को नमन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल अन्याय, हिंसा और तुष्टिकरण से मुक्ति चाहता है और अब परिवर्तन की ओर अग्रसर है. सेवा, सुशासन और विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को राज्य में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है.
विकास को चुने बंगाल की सरकार
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि यह जनसमर्थन पश्चिम बंगाल में परिवर्तन और प्रगति की बढ़ती आकांक्षा को दिखाता है. उन्होंने बंगाल के लोगों से भारी मतों से पार्टी को जीताने की अपील की.
अब बंगाल से डर की, भ्रष्टाचार की, अत्याचार की राजनीति खत्म होगी और शुरू होगी विश्वास और विकास की राजनीति।
इस बार बंगाल की जनता ने तय किया है कि ममता को बाहर करेंगे और मोदी सरकार लाएंगे।
आज बंगाल की जो हालत है उसके लिए पूरी तरह से ये ममता सरकार जिम्मेदार है, और बंगाल ने तय कर… pic.twitter.com/IZR6CM6mDO
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 4, 2026
अपनी रैली के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि बंगाल के लोग परिवर्तन को चुने.
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