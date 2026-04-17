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Bengal Polls: ममता के 'इस किले' को भेद पाई BJP तो साकार हो जाएगा बंगाल फतह का सपना! जानिये क्या कहते हैं आंकड़े

Bengal Assembly Polls 2026: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला 'प्रेसिडेंसी डिवीजन' में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी. TMC का वोटबैंक हालांकि यहां काफी मजबूत है.

West Bengal Assembly Election

Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. राज्य की सभी 294 सीटों पर 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे. बंगाल की राजनीति में लंबे समय से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी TMC का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े अलग हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में है. BJP को यकीन है कि वह इस बार बंगाल का किला फतह कर लेगी. वहीं, दूसरी तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बार फिर सत्ता में वापसी का भरोसा है.

बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 2011 से लगातार सत्ता में है. हालांकि, इस बार TMC के लिए प्रेसिडेंसी डिवीजन में अपने गढ़ को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है. इस क्षेत्र में 111 विधानसभा सीटें आती हैं और विपक्षी BJP का लक्ष्य इस राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाना है. अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो ममता के इस सबसे मजबूत किले (प्रेसिडेंसी डिवीजन) को भेदना जरूरी होगा.

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प्रेसिडेंसी डिवीजन में कितनी सीटें?

प्रेसिडेंसी डिवीजन बंगाल के पांच प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है. इनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे चुनावी जिले शामिल हैं, जहां TMC ने 2011 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से अपनी पकड़ मजबूत की है. प्रेसिडेंसी डिवीजन के साथ-साथ हुगली और पूर्वी बर्धमान जिलों में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा. कोलकाता उत्तर और दक्षिण में मिलाकर 14 विधानसभा सीटें हैं, जबकि हावड़ा में 16 सीटें, नदिया में 17 सीटें, उत्तर 24 परगना में 33 सीटें और दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं.

प्रेसिडेंसी डिवीजन में कब किसे मिली कितनी सीटें?

2006 के विधानसभा चुनावों में CPI(M) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने इन 111 में से 72 सीटें जीती थीं. हालांकि, 2011 में TMC और कांग्रेस ने मिलकर पासा पलट दिया. उन्होंने यहां 89 सीटें जीत लीं. फिर साल 2016 में TMC ने अपनी स्थिति और मजबूत की और 91 सीटें जीतीं. 2021 में, BJP की जोरदार कोशिशों के बावजूद TMC ने प्रेसिडेंसी डिवीजन में अपने जनाधार को और मजबूत किया और 96 सीटें हासिल कीं. हालांकि 2021 में BJP 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, लेकिन प्रेसिडेंसी डिवीजन में वह केवल 14 सीटें ही जीत पाई. इस क्षेत्र की बाकी बची एक सीट वाम मोर्चे की सहयोगी पार्टी, इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) ने जीती थी.

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साल 2021 में, जहां BJP ने उत्तरी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं दक्षिणी बंगाल में उसे झटका लगा और प्रेसिडेंसी डिवीजन में उसकी पैठ रुक गई. हालांकि, साल 2024 के लोकसभा चुनावों में BJP ने इन जिलों में अपना वोट शेयर बढ़ाया और 21 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई, जबकि TMC 90 सीटों पर आगे रही. उस साल, BJP ने बंगाल में लोकसभा की 12 सीटें जीती थीं, जो 2019 के संसदीय चुनावों में जीती गई 18 सीटों से कम थीं.

प्रेसिडेंसी डिवीजन में TMC का मजबूत वोट बैंक

प्रेसिडेंसी डिवीजन के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस इलाके से पांच मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ा है. जहां CPI(M) के ज्योति बसु ने शुरू में उत्तरी 24 परगना के बारानगर से चुनाव लड़ा था. वहीं बाद में वे सतगाछिया चले गए, जहां से वे लगातार पांच बार मुख्यमंत्री बने. CPI(M) के बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पहले कोलकाता के काशीपुर-बेलगाछिया से चुनाव लड़ा और बाद में जादवपुर चले गए, जहां से वे लगातार छह बार जीते और अपने आखिरी दो कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे. मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 और 2016 में, और 2021 के उपचुनाव में कोलकाता के भवानीपुर से जीत हासिल की. ​​प्रेसिडेंसी डिवीजन, खासकर हावड़ा, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिलों में, अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी आबादी है, जिसे TMC का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है.

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BJP के लिए आसान नहीं राह!

दूसरी तरफ BJP इस TMC के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है. उसने उत्तरी 24 परगना और नदिया में मतुआ-बहुल सीटों पर कुछ कामयाबी हासिल की है. 2021 के विधानसभा चुनावों में BJP ने प्रेसिडेंसी डिवीजन में 14 सीटें जीतीं, जिनमें से 9 सीटें नदिया में थीं, जहां TMC ने 8 सीटें जीती थीं. प्रेसिडेंसी डिवीजन में BJP की बाकी सीटें उत्तरी 24 परगना में थीं. हालांकि, प्रेसिडेंसी डिवीजन के बाकी जिलों में, BJP 2021 में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही.

साल 2024 के लोकसभा चुनावों में BJP ने नदिया के 11 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जबकि TMC सिर्फ 6 पर ही आगे रही. उत्तरी 24 परगना में भी BJP ने अपना वोट शेयर बढ़ाया और 8 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने में कामयाब रही. हालांकि, TMC 25 क्षेत्रों में आगे रही. कोलकाता उत्तर में, BJP 2 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही. हालांकि, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और कोलकाता दक्षिण जिलों में BJP कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही.