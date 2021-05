West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल के चुनावी रण की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी टीएमसी (TMC) राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी. राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) ने भी उन्हें जीत की बधाई दे दी है. उन्होंने कहा- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) में ममता बनर्जी की पार्टी को जीत की बधाई. कल शाम सात बजे राजभवन में सीएम मुझसे मुलाकात करेंगी. Also Read - बंगाल में भाजपा की हार पर बोले दिलीप घोष, 'लोगों ने टीएमसी से आए नेताओं को स्वीकार नहीं किया'

मालूम हो कि रविवार रात नौ बजे चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक टीएमसी ने कुल 292 सीटों में से 217 पर बढ़त बना ली है. इसमें पार्टी 88 सीटें जीत चुकी है और 129 पर लीड बनाए हुए हैं. बंगाल में भाजपा विपक्षी दल के रूप में उभरी है और पार्टी ने 73 सीटों पर बढ़त बना ली है. भगवा दल इसमें बीस सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है. दो सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं.

Congratulated Mamata Banerjee's party win in West Bengal assembly elections. Tomorrow at 7 PM, CM will be calling on me at Raj Bhawan: Jagdeep Dhankhar, Governor of West Bengal

