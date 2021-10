पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को मलेरिया होने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (Delhi AIIMS) में भर्ती कराया गया. धनखड़ AIIMS के पुराने प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं. उनका इलाज मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल की देखरेख में डॉक्टरों की टीम कर रही है.Also Read - 100 Crore Vaccination Milestone: तस्वीरों में देखें कैसे 100 करोड़ वैक्सीन का जश्न मना रहा देश

धनखड़ रविवार को मलेरिया जांच में पॉजिटिव पाए गए. वह शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे और शनिवार को उनका ब्लड टेस्ट कराया गया था. वह डॉक्टरों की निगरानी में बंग भवन में ठहरे थे. Also Read - Indian Railways: रेलवे ने झारखंड, बिहार और बंगाल के बीच चलने वाली आठ जोड़ी ट्रेनों को स्थायी रूप से किया बंद

West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar admitted in All India Institute of Medical Science, Delhi after testing positive for malaria.

(File photo) pic.twitter.com/3ILqDSnUYC

— ANI (@ANI) October 25, 2021