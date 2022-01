Bengal Lockdown Update: कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान (Lockdown Like Restrictions In Bengal) किया. बंगाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. इसके साथ-साथ सभी सरकारी और निजी ऑफिस 50% क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दिये गए हैं.Also Read - West Bengal Lockdown: बंगाल में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, सभी स्कूल-कॉलेज, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद; जानें पूरी गाइडलाइंस

Correction: Bengal to operate flights from Delhi and Mumbai only twice a week which will be on Monday and Friday* (not Tuesday) w.e.f Jan 5: West Bengal Chief Secretary

