Birbhum Violence: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने संवेदना जताई. पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को राज्य सरकार जरूर सजा दिलवाएगी. उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा, ‘मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी. पीएम मोदी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले को और ऐसे अपराधियों का हौंसला बढ़ाने वालों को कभी माफ नहीं करें.Also Read - ममता ने विपक्ष पर बंगाल को बदनाम करने का लगाया आरोप, कहा- बीरभूम हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

#WATCH | I express my condolences over Birbhum violence, WB. Whatever help is needed to book culprits, I assure all possible help from Centre to State. I hope state govt takes strict action against culprits, & those who encourage such criminals should not be forgiven too: PM Modi pic.twitter.com/AEXKAew4JP

— ANI (@ANI) March 23, 2022