कोलकाता. बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और नवनिर्वाचित सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) तुर्की के बोडरम शहर में व्यापारी निखिल जैन (Nikhil Jain) के साथ शादी के बंधन में बंध गई. बुधवार को शादी के बंधन में बंधने के बाद नए जोड़े ने हाथ में हाथ डालकर चलते हुए अपनी एक तस्वीर साझा की है. तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बाशीरहाट संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीतने वाली नुसरत जहां ने अपनी शादी की तस्वीर खुद सोशल मीडिया पर शेयर की. सांसद ने टि्वटर पर तस्वीर के कैप्शन में लिखा, “निखिल जैन के साथ खुशियों से भरी जिंदगी की शुरुआत.” निखिल जैन व्यापारी हैं और उनका कारोबार कोलकाता में है.

अभिनेत्री तस्वीर में लाल रंग के जोड़े में काफी प्यारी लग रही हैं, वहीं निखिल सफेद रंग की पोशाक में नजर आए. निखिल की टेक्सटाइल चेन के साथ काम करने के दौरान 29 वर्षीय अभिनेत्री की मुलाकात उनसे हुई थी. इस जोड़े ने तुर्की के दक्षिणी एजियान तट पर मुगला प्रांत में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में शादी की. नुसरत के माता-पिता और बहन व अन्य करीबी रिश्तेदारों ने बोडरम के लिए 16 जून को उड़ान भरी थी. इस दौरान उनकी करीबी अभिनेत्री व सांसद मिमी चक्रवर्ती भी मौजूद थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार नुसरत जहां, निखिल जैन के टेक्सटाइल चेन का विज्ञापन करती हैं.

Towards a happily ever after with Nikhil Jain ❤️ pic.twitter.com/yqo8xHqohj

— Nusrat (@nusratchirps) June 19, 2019