नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर बेंगलुरु में चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोन (Amulya Leone) नामक युवती के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया गया है. पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया था. अब युवती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की मौजूदगी में गुरुवार को एक कार्यक्रम में अमूल्या लियोन नाम की युवती ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. असदुद्दीन ओवैसी इस युवती पर भड़क गए थे. युवती का माइक छीनअसदुद्दीन ओवैसी लिया गया था. असदुद्दीन ओवैसी ने बाद में भी युवती द्वारा की गई नारेबाजी को पागलपन बताया है. ओवैसी ने कहा कि ऐसे लोगों को देश से मोहब्बत नहीं है.

Karnataka: Amulya (who raised ‘Pakistan zindabad’ slogan at an anti-CAA rally in Bengaluru, yesterday) & was charged with sedition, sent to 14-day judicial custody pic.twitter.com/vWS55tDZEQ

— ANI (@ANI) February 21, 2020