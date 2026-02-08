By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
शादी की साड़ी दिखाई, फिर टूट गया हौसला; बेंगलुरु में बॉडीबिल्डर ने प्रेमिका की सगाई के बाद किया सुसाइड
बेंगलुरु में 26 साल के बॉडीबिल्डर की मौत के बाद परिवार ने प्रेम संबंध और मानसिक तनाव का दावा किया है. युवक हाल के दिनों में बेहद परेशान था और एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है. पुलिस जांच जारी है.
Bengaluru Bodybuilder Sucide Case: बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट इलाके से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां 26 साल के बॉडीबिल्डर और जिम ट्रेनर किरण की मौत हो गई. परिवार का कहना है कि वह पिछले कुछ हफ्तों से गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिसकी वजह उसकी प्रेमिका की सगाई की खबर बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
किरण गेल्यारा बालगा लेआउट का रहने वाला था और उसने कई बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था. परिवार के अनुसार, वह करीब तीन साल से एक युवती के साथ रिश्ते में था और उससे शादी करने की सोच रहा था. हाल ही में उसे ये मालूम चला कि लड़की की सगाई किसी और से तय हो गई है, जिससे वह अंदर से टूट गया था.
वैलेंटाइन डे मनाने की थी तैयारी
परिजनों का दावा है कि किरण ने वैलेंटाइन डे मनाने की भी तैयारी कर रखी थी और अपनी प्रेमिका के लिए गिफ्ट खरीदने की प्लानिंग बनाई थी. इसी दौरान उसे शादी से जुड़ी जानकारी और निमंत्रण दिखाए जाने की बात भी सामने आई है, जिसने उसके मानसिक हालात को और बिगाड़ दिया.
शनिवार शाम ये मामला तब सामने आया, जब किरण के परिवार ने घर के अंदर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दरवाजा खोला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. परिजनों ने बताया कि मौत से कुछ समय पहले किरण ने अपनी मां से कागज और कलम मांगी थी और कहा था कि वह कुछ लेन-देन से जुड़ी बातें लिख रहा है.
सुसाइड नोट में क्या कुछ?
पुलिस को मौके से एक कथित सुसाइड नोट मिलने की जानकारी भी मिली है. परिवार का आरोप है कि नोट में किरण ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां को अपने मानसिक तनाव के लिए जिम्मेदार बताया है. साथ ही उसने अपने मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी भी लिखी थी. हालांकि, पुलिस ने अभी नोट की आधिकारिक पुष्टि और उसकी सामग्री पर कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है.
परिवार का ये भी कहना है कि किरण ने अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता दिखाई थी और युवती को परिवार से मिलवाया था. आरोप है कि उसने अपनी कमाई से उसकी आर्थिक मदद भी की थी. अब इन्हीं तथ्यों के आधार पर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है. महालक्ष्मी लेआउट थाना पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूरी है. मामले में संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है.
यह घटना एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक समर्थन की अहमियत को रेखांकित करती है. किसी भी व्यक्ति का जीवन अनमोल है और भावनात्मक संकट के समय मदद लेना बेहद जरूरी होता है.
(नोट: अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के मन में खुदकुशी या हताशा के विचार आ रहे हैं, तो याद रखें कि सहायता उपलब्ध है. यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत पेशेवर मदद की जरूरत होती है. आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं-
जीवनसाथी हेल्पलाइन (भारत सरकार): 1800-233-3330
टेली-मानस (Tele-MANAS) हेल्पलाइन: 1800-891-4416
यहां आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और विशेषज्ञ काउंसलर्स आपसे बात कर आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे. आपका जीवन अमूल्य है, बातचीत करें और मदद मांगें. याद रखिए, हर समस्या का समाधान है.)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें