बाथरूम में बंद किया, मशीन में रखा… बेंगलुरु डेकेयर में मासूमों के साथ क्रूरता, पांच पर FIR

बेंगलुरु के एक डेकेयर सेंटर में बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. गलत व्यवहार के आरोपों के बाद पांच महिलाओं पर FIR दर्ज हुई.

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आरोप है कि रोने या शोर करने पर बच्चों को धमकाया जाता था. (Photo from Magnific)

बेंगलुरु में IT कंपनी कैंपस के डेकेयर सेंटर से गंभीर मामला सामने आया

डेकेयर में मासूम बच्चों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ

बच्चों को डराने और चुप कराने के लिए बाथरूम-मशीन में डाल दिया

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

Bengaluru Daycare Case: जॉब करने वाले माता-पिता अपने छोटे बच्चों को डेकेयर में इस भरोसे छोड़ते हैं कि उनकी गैरमौजूदगी में बच्चों का ध्यान रखा जाएगा. लेकिन बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कई परिवारों को चिंता में डाल दिया. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, ब्रुकफील्ड इलाके में एक आईटी कंपनी कैंपस में चल रहे डेकेयर सेंटर में काम करने वाली 5 महिलाओं के खिलाफ बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया है.

वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुई जांच

यह मामला तब सामने आया, जब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंची. पुलिस के अनुसार, वीडियो में कुछ छोटे बच्चों को रोते देखा गया और उनके साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार होता नजर आया. शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और वीडियो की भी पड़ताल कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वीडियो कब रिकॉर्ड किए गए, घटनाएं कब हुईं और क्या अन्य बच्चे भी इससे प्रभावित हुए हो सकते हैं.

मासूमों को जेट स्प्रे से पानी डाला

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, डेकेयर में दो से तीन साल के बच्चों को डराने और चुप कराने के लिए कई तरीके अपनाए गए. आरोप है कि रोने या शोर करने पर बच्चों को धमकाया जाता था. शिकायत में यह भी कहा गया कि कुछ बच्चों को फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर रखा गया, वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठाया गया, टॉयलेट जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी डाला गया और कुछ बच्चों को बाथरूम में बंद कर चुप रहने के लिए कहा गया.

BREAKING | Bengaluru, Karnataka A disturbing case of alleged child abuse has surfaced at a daycare facility operating inside Capgemini Technology Services in Bengaluru. According to the complaint, toddlers were allegedly subjected to physical abuse, locked inside bathrooms… — SeeRightHere (@see_right_here) July 1, 2026

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

पुलिस ने 5 के खिलाफ दर्ज की FIR

मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस ने 5 महिलाओं के खिलाफ किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ चल रही है. हालांकि, अभी तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.