Bigg Boss देखते रहे पति-बेटा, घर में बन चुका था खौफनाक प्लान! बेंगलुरु में पत्नी ने प्रेमी संग कराई दोनों की हत्या

बेंगलुरु में एक महिला और उसके प्रेमी पर पति और पांच साल के बेटे की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पहले से योजना बनाई, CCTV बंद किए और रात में घर पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया.

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Bengaluru Double Murder: बेंगलुरु में सामने आए एक डबल मर्डर केस ने रिश्तों और भरोसे को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने 38 वर्षीय अबिनंदन और उनके पांच साल के बेटे की हत्या के मामले में उनकी पत्नी हरिणी और उसके कथित प्रेमी विनय कुमार को आरोपी बनाया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने कथित तौर पर पहले से हत्या की योजना तैयार की थी.

पुलिस के अनुसार, वारदात से कुछ घंटे पहले घर में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था. अबिनंदन अपने पांच साल के बेटे के साथ टीवी पर Bigg Boss देख रहे थे, जबकि उनकी पत्नी कथित तौर पर घर के बरामदे में टहल रही थी. जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी दौरान हत्या की साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी.

Snapchat से शुरू हुई थी बातचीत

पुलिस का कहना है कि हरिणी और विनय के बीच दिसंबर 2024 में Snapchat के जरिए बातचीत शुरू हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच कथित तौर पर नजदीकियां बढ़ीं. दूसरी तरफ, हरिणी और अबिनंदन के वैवाहिक संबंध पहले से तनावपूर्ण बताए जा रहे थे. दोनों करीब दो साल से अलग-अलग कमरों में सो रहे थे.

जांच में सामने आया है कि हरिणी कथित तौर पर अपने पति से तलाक चाहती थी और विनय के साथ रहने की इच्छा रखती थी. पुलिस के मुताबिक, अबिनंदन को भी अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में होने का शक हो गया था. करीब 15 दिन पहले उन्होंने पुलिस से पत्नी के Call Detail Records हासिल करने की कोशिश भी की थी.

हत्या की प्लानिंग कैसे की?

पुलिस को शक है कि 14 अगस्त को पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद हत्या की अंतिम योजना बनाई गई. पुलिस के अनुसार, उस झगड़े के बाद हरिणी ने कथित तौर पर विनय से संपर्क किया और दोनों ने आगे की योजना तय की. पुलिस का दावा है कि हरिणी ने वारदात से पहले दो जोड़ी दस्ताने भी खरीदे थे.

जांचकर्ताओं को ये भी संदेह है कि घर के CCTV कैमरे वारदात वाले दिन पहले ही बंद कर दिए गए थे. पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 11 बजे विनय घर पहुंचा और कथित तौर पर गैराज के पास छिपा रहा. बाद में हरिणी उसे अपने कमरे में ले गई. पुलिस के अनुसार, अबिनंदन के सो जाने के बाद हरिणी ने कथित तौर पर कई बार जाकर यह सुनिश्चित किया कि वह गहरी नींद में हैं. इसके बाद आधी रात के बाद दोनों आरोपियों ने दस्ताने पहने और अबिनंदन के कमरे में पहुंचे.

पुलिस का आरोप है कि विनय ने अबिनंदन का गला दबाया, जबकि हरिणी ने उनके पैर पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की. इसी दौरान पांच वर्षीय बच्चा जाग गया. पुलिस के मुताबिक, बच्चे के जागने के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई. अगली सुबह मामले का खुलासा तब हुआ जब हरिणी ने खुद पुलिस को फोन कर पति और बेटे के बेहोश पड़े होने की सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों मृत मिले. अबिनंदन के शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस को शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लगा.