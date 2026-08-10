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इस पब में मिला सड़ा मांस और एक्सपायर्ड दूध, 45 किलो खराब चिकन-बीफ फेंका, पूरा किचन कराया गया बंद

Bengaluru में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में एक लग्जरी पब के किचन से 45 किलो सड़ा चिकन-बीफ, एक्सपायर्ड दूध और दही मिले. शहरभर की जांच में 132 किलो खाद्य सामग्री और 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ तेल जब्त या नष्ट किया गया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 10, 2026, 11:47 AM IST
इस पब में मिला सड़ा मांस और एक्सपायर्ड दूध, 45 किलो खराब चिकन-बीफ फेंका, पूरा किचन कराया गया बंद

बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई ने शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety and Drugs Administration Department) की टीमों ने अलग-अलग इलाकों में खाद्य प्रतिष्ठानों और स्टोरेज सेंटरों पर जांच अभियान चलाया. इस दौरान बड़ी मात्रा में खराब, एक्सपायर्ड और सही तरीके से स्टोर नहीं किए गए खाद्य पदार्थ मिले. कार्रवाई के दौरान कुल 132 किलो खाद्य सामग्री और करीब 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल जब्त या नष्ट किया गया. सबसे गंभीर मामला UB City स्थित Skyye Lounge का सामने आया, जहां किचन की सफाई और खाद्य सामग्री के रखरखाव को लेकर कई कमियां मिलीं. अधिकारियों ने मौके पर ही किचन बंद करने का आदेश दिया.

45 किलो सड़ा चिकन-बीफ मिला

स्काई लाउंज की जांच के दौरान अधिकारियों को किचन में रखा चिकन और बीफ खराब हालत में मिला. रिपोर्ट के मुताबिक, मांस पर फंगस भी दिखाई दे रहा था. जांच टीम ने वहां कुल 51 किलो खाद्य सामग्री को इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त पाया. इसमें करीब 45 किलो खराब चिकन और बीफ शामिल था, जबकि 6 किलो वेजिटेबल कटलेट भी मानकों के अनुरूप नहीं मिले. इन सभी खाद्य पदार्थों को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया. इसके अलावा किचन में रखा दूध और दही भी एक्सपायर हो चुका था. अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों उत्पादों की एक्सपायरी करीब 10 दिन पहले हो चुकी थी. इस्तेमाल किए जा चुके 15 लीटर कुकिंग ऑयल को भी कार्रवाई के दौरान हटाया गया.

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जांच के घेरे में कई दूसरे होटल

यह कार्रवाई सिर्फ एक पब तक सीमित नहीं रही. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने बेंगलुरु के कई होटल और रेस्टोरेंट में भी जांच की. रॉयल चेन होटल से 50 किलो बत्तख का मांस और 5 किलो मछली जब्त की गई. मद्रास किचन से 5 किलो हरी मटर और टेस्कॉन होटल से 5 किलो मशरूम जब्त किया गया. सेंचेज होटल में 3 किलो मछली अधिकारियों के हाथ लगी. इसके अलावा केक, आलू और टैको समेत करीब 7 किलो खाद्य सामग्री को भी इस्तेमाल के लायक नहीं पाए जाने पर नष्ट किया गया. विभाग ने अलग-अलग जगहों से पांच मांस के नमूने और 13 अन्य खाद्य नमूने भी लिए हैं. इन नमूनों को आगे की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है, ताकि खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच की जा सके.

बड़े सप्लाई सेंटरों पर भी पहुंची टीम

अधिकारियों ने उन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों की भी जांच की, जहां से बेंगलुरु के कई बड़े होटल और कैटरिंग संस्थानों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है. कोल्डमैन लॉजिस्टिक्स और राधाकृष्ण फ़ूडलैंड जैसी सुविधाओं का निरीक्षण किया गया. यहां करीब 70 किलो सोया सॉस और कई अन्य सॉस ऐसे मिले, जिनकी एक्सपायरी नजदीक थी. इन्हें भी कार्रवाई के तहत जब्त किया गया. इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले पेय समेत करीब 10 लीटर ऐसे ड्रिंक्स भी मिले, जिनकी इस्तेमाल की तारीख समाप्त होने वाली थी. विभाग का यह अभियान खाद्य सामग्री के भंडारण, गुणवत्ता और सुरक्षित तरीके से सप्लाई की व्यवस्था की जांच के लिए चलाया गया था.

30 टीमों ने चलाया विशेष अभियान

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने Bengaluru Urban district और BBMP क्षेत्रों में इस विशेष अभियान के लिए 30 टीमें बनाई थीं. इन टीमों में Designated Officers और Food Safety Officers शामिल थे. 8 अगस्त को शुरू किए गए निरीक्षण में उन स्टोरेज सेंटरों और खाद्य प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से जांचा गया, जहां से बड़े होटल, कैटरर्स और अन्य संस्थानों को मांस, मछली और दूसरी खाद्य सामग्री की सप्लाई होती है. अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्टोरेज का तरीका, साफ-सफाई और सुरक्षा नियमों के पालन की स्थिति देखी गई. खराब और असुरक्षित खाद्य सामग्री को मौके पर ही प्रक्रिया के तहत हटाया गया. विभाग की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी खाद्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ाने का संकेत देती है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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