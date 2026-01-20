By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बेंगलुरु की इंजीनियर लड़की से 1.5 करोड़ की ठगी, दूल्हा शादीशुदा निकला, पत्नी को 'बहन' बताया.. पूरा परिवार था फ्रॉड
यह घटना बताती है कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पर कितना सावधान रहना जरूरी है. पैसे मांगने, फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाने या फैमिली से जल्दी मिलवाने जैसे संकेतों पर तुरंत शक करना चाहिए.
बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के साथ हुई ठगी की घटना किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है. यह मामला जनवरी 2026 में सामने आया है, 29 साल की महिला नव्या श्री (Navya Shree) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वह व्हाइटफील्ड में रहती है और आईटी सेक्टर में काम करती है. ठगी की कहानी मार्च 2024 में शुरू हुई. जब नव्या ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट (ओक्कलिगा मैट्रिमोनी) पर विजय राज गौड़ा (Vijay Raj Gowda उर्फ Vijeth B) से संपर्क किया. विजय ने खुद को बहुत अमीर बिजनेसमैन बताया. उसने कहा कि उसकी कंपनी VRG Enterprises है, जिसमें क्रशर, लॉरी, जमीन और बेंगलुरु के महंगे इलाकों जैसे कोरमंगला, राजाजीनगर, सदाशिवनगर में प्रॉपर्टी हैं. उसने दावा किया कि उसकी कुल संपत्ति 715 करोड़ रुपये की है.
भरोसा जीतने के लिए, शादी का वादा किया
विजय ने शादी का वादा किया और नव्या का भरोसा जीतने के लिए अपनी फैमिली से मिलवाने की बात की. उसने एक 2019 के ED (Enforcement Directorate) केस का बेल ऑर्डर दिखाया और कहा कि उसके अकाउंट फ्रीज हैं, इसलिए कुछ पैसे की जरूरत है. पहले उसने छोटी रकम 15,000 रुपये उधार मांगी, फिर धीरे-धीरे बिजनेस में निवेश का लालच दिया. उसने नव्या, उसके परिवार, दोस्तों को भी शामिल किया और हाई रिटर्न का वादा किया.
कई बैंक अकाउंट्स के जरिए 1 करोड़ 75 लाख ले लिए
कुल मिलाकर विजय ने कई बैंक अकाउंट्स के जरिए 1 करोड़ 75 लाख 66 हजार 890 रुपये लिए. इसमें से सिर्फ 22 लाख 51 हजार 800 रुपये वापस किए, बाकी 1 करोड़ 53 लाख 15 हजार 90 रुपये नहीं लौटाए. भरोसा बढ़ाने के लिए विजय ने नव्या को केंजरी मेट्रो स्टेशन के पास अपनी फैमिली से मिलवाया. वहां उसके पिता कृष्णप्पा बोरेगौड़ा (Boregowda UJ, जो खुद को रिटायर्ड तहसीलदार बताते थे), मां नेत्रावती और एक महिला सुष्मि दीपा (Soumya) को “बहन” बताकर पेश किया. लेकिन असल में सोम्या उसकी पत्नी थी. पूरी फैमिली इस फ्रॉड में शामिल थी.
पैसे वापस मांगे तो धमकियां दीं
जब नव्या ने पैसे वापस मांगे, तो विजय और उसकी फैमिली ने धमकियां दीं, मौत तक की धमकी भी दी. आखिरकार नव्या को सच पता चला कि विजय पहले से शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है. वह घर जाकर सच जानना चाहती थी, तब जाकर सारा खेल खुला. शिकायत पर केंजरी पुलिस ने 6 जनवरी 2026 को FIR दर्ज की. आरोपी विजय राज गौड़ा, उसके पिता बोरेगौड़ा और पत्नी Soumya के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के धोखाधड़ी, धमकी और अन्य सेक्शन में केस दर्ज हुआ. आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है.
