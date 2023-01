बेंगलुरु के मगदी रोड पर मंगलवार को स्कूटी सवार ने 71 साल के एक बुजुर्ग को टक्कर मारी और फिर उसे करीब एक किलोमीटर तक रोड पर घसीटा. पीड़ित की पहचान मुथप्पा के रूप में हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु के नयन्दहल्ली निवासी साहिल ने मगदी रोड पर बलेनो कार को टक्कर मार दी. इसके बाद बीजापुर जिले के मूल निवासी कार चालक मुथप्पा ने उसे रोक कर उससे बात करने का प्रयास किया, लेकिन साहिल ने अपनी स्कूटी भगा दी. इस दौरान मुथप्पा उसके स्कूटर के पिछले हिस्से पर चढ़ने में कामयाब हो गए.

#WATCH | Man being dragged behind a scooter on Bengaluru’s Magadi road The victim is currently under medical treatment a city hospital. The two-wheeler driver has been apprehended by the police at PS Govindaraj Nagar: DCP West Bengaluru (Video verified by Police) pic.twitter.com/nntPxaZxSu — ANI (@ANI) January 17, 2023