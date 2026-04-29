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बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, अस्पताल की दीवार गिरने से आठ लोगों की मौत

Bengaluru News: बेंगलुरु में तेज बारिश के बीच अस्पताल की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत, कई घायल, राहत कार्य जारी है.

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Bengaluru News: बेंगलुरु में बुधवार (29 अप्रैल) को तेज बारिश और आंधी के बीच बड़ा हादसा हो गया. शिवाजीनगर इलाके में स्थित बोवरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल की एक दीवार अचानक गिर गई. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बारिश के साथ तेज हवा चल रही थी, उसी दौरान यह दीवार ढह गई. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हादसा हो गया.

कई लोग मलबे में दबे

हादसे के बाद तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया गया. रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुट गई. बताया जा रहा है कि करीब 6 लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, ताकि जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित निकाला जा सके.

उस दिन बेंगलुरु में मौसम काफी खराब था. मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था. शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे हालात और खराब हो गए. बनशंकरी, जयनगर, इंदिरानगर और एमजी रोड जैसे इलाकों में पानी भर गया. सड़कों पर लंबा जाम भी लगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई.

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस हादसे के बाद एक बार फिर से सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. हाल ही में श्रीनगर में लिफ्ट गिरने की घटना भी सामने आई थी. ऐसे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अब लोग पूछ रहे हैं कि अस्पताल और दूसरी इमारतों की देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं. माना जा रहा है कि प्रशासन इस मामले की जांच करेगा, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों.

फिलहाल बचाव कार्य जारी है और सभी की नजर इस पर है कि बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर खराब मौसम के दौरान. इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि मजबूत और सुरक्षित निर्माण कितना जरूरी है. उम्मीद है कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा.

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