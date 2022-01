Karnataka Lockdown Update: कोरोना और उसके नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कर्नाटक की बासवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) सरकार ने नई पांबंदियों का ऐलान किया है. बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने कन्टेन्मेंट जोन्स (Containment Zone) को लेकर अपनी नई गाइडलाइंस जारी की हैं. हाउसिंग सोसाइटियों/ अपार्टमेंट परिसरों के लिए बीबीएमपी की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया, ‘अगर कोरोना संक्रमण के 3 से अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे अपार्टमेंट परिसर को कम से कम 7 दिनों के लिए ‘कंटेनमेंट जोन’ घोषित किया जाएगा. इसके लिए वहां रहने वाले सभी निवासियों का परीक्षण किया जाएगा और सबकी निगरानी की जाएगी.Also Read - The Real Singham: पुलिसकर्मी ने फिल्मी अंदाज में पीछा करके अपराधी को दबोचा, चोरी का मोबाइल बरामद | देखें VIDEO

Karnataka | Entire apartment complex will be declared 'containment zone' for a minimum of 7 days in case of more than 3 #COVID19 cases; all residents will be tested, detailed contact tracing & surveillance to be done: BBMP in an advisory to housing societies/apartment complexes pic.twitter.com/vdmtuB8WLc

— ANI (@ANI) January 13, 2022