नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने के बाद से मध्य प्रदेश की सियासी उथल-पुथल का केंद्र बेंगलुरु बना हुआ है. बेंगलुरु के एक रेसॉर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों मंत्रियों को रखा गया है. दावा है कि बीजेपी इन्हें यहां लेकर गई है. इन विधायकों और मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि उनके विधायकों और मंत्रियों को यहां जबरन रखा गया है.

बेंगलुरु में इन्हीं विधायकों और मंत्रियों से मिलने पहुंचे मध्य प्रदेश की कमलनाथ की कांग्रेस (Congress) सरकार के मंत्री जीतू पटवारी (Jitu Patwari) से बीजेपी नेताओं और पुलिस से भिड़ंत हो गई. इसके वीडियो भी सामने आ गए हैं, जिसमें जीतू पटवारी से कुछ लोग और पुलिस की धक्का-मुक्की होती दिख रही है. जीतू पटवारी के साथ मंत्री लाखन सिंह भी साथ थे. इस पूरे प्रकरण के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि जीतू पटवारी और लाखन सिंह के साथ मारपीट की गई है. हमें खबर मिली है कि दोनों को अरेस्ट भी कर लिया गया है.

Karnataka: Congress leader Jitu Patwari was taken into preventive custody by police, from outside Embassy Boulevard in Bengaluru where he had a scuffle with a police personnel. He had gone to Embassy Boulevard to meet Madhya Pradesh rebel MLAs. https://t.co/hsrLf7DtZN pic.twitter.com/zVceqDKoBY

— ANI (@ANI) March 12, 2020