मेट्रो की सवारी हुई महंगी! इस दिन से किराए में होगी बढ़ोतरी, जानिए कहां और कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें

Bengaluru Metro Fare Hike:नम्मा मेट्रो का किराया 9 फरवरी से बढ़ गया, स्मार्ट कार्ड और टूरिस्ट टिकट पर छूट जारी, यात्रियों के सफर और खर्च में बदलाव. जानें नए किराया ढांचे की पूरी जानकारी.

Published: February 5, 2026 9:24 PM IST
By Rishabh Kumar
Bengaluru Metro Fare Hike: बेंगलुरु मेट्रो (नम्मा मेट्रो) से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 9 फरवरी से यात्रा थोड़ी महंगी हो जाएगी. बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने अपने सालाना किराया संशोधन की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इस संशोधन के तहत नम्मा मेट्रो के 96.10 किलोमीटर लंबे नेटवर्क में मौजूद 10 फेयर जोन में किराया न्यूनतम 1 रुपये और अधिकतम 5 रुपये तक बढ़ाया गया है.

नम्मा मेट्रो यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

नए किराया ढांचे के अनुसार, 0 से 2 किलोमीटर की दूरी (फेयर जोन-1) का किराया अब 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो जाएगा. वहीं, 30 किलोमीटर से अधिक दूरी (फेयर जोन-10) के लिए अधिकतम किराया 90 रुपये से बढ़कर 95 रुपये कर दिया गया है. 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अब यात्रियों को 70 रुपये की जगह 74 रुपये देने होंगे.

BMRCL ने साफ किया है कि स्मार्ट कार्ड और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) पर मिलने वाली सभी छूट पहले की तरह जारी रहेंगी. इनमें पीक ऑवर्स में 5 प्रतिशत, नॉन-पीक ऑवर्स में 10 प्रतिशत और रविवार व तीन राष्ट्रीय छुट्टियों पर 10 प्रतिशत की छूट शामिल है.

टूरिस्ट और ग्रुप टिकट भी होंगे महंगे

मेट्रो प्रशासन के मुताबिक, सालाना अधिकतम 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी टूरिस्ट कार्ड और ग्रुप टिकट पर भी लागू होगी.
टूरिस्ट डे पास में एक दिन के लिए स्मार्ट कार्ड का किराया 300 रुपये से बढ़कर 313 रुपये हो जाएगा, जबकि मोबाइल QR टिकट 250 रुपये से बढ़कर 263 रुपये का होगा. तीन दिन के पास का स्मार्ट कार्ड किराया 600 से बढ़कर 628 रुपये और मोबाइल QR 550 से बढ़कर 578 रुपये हो जाएगा. वहीं, पांच दिन के पास के लिए स्मार्ट कार्ड का किराया 900 से बढ़कर 943 रुपये और मोबाइल QR टिकट 850 से बढ़कर 893 रुपये कर दिया गया है.

हर साल किराया क्यों बढ़ा रही है बेंगलुरु मेट्रो?

BMRCL ने बताया कि यह किराया बढ़ोतरी फर्स्ट फेयर फिक्सेशन कमेटी (FFC) की सिफारिशों के अनुसार की जा रही है. कमेटी ने देखा था कि पिछली बार 7.5 साल बाद जब किराया बदला गया था, तब औसतन 51.55 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई थी. भविष्य में ऐसे बड़े और अचानक बढ़ने वाले किराए से यात्रियों को बचाने के लिए कमेटी ने हर साल ऑपरेशन और मेंटेनेंस लागत के आधार पर या अधिकतम 5 प्रतिशत तक सालाना बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.

सरकार का क्या कहना है?

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि BMRCL एक स्वतंत्र संस्था है, जिसमें केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी है. कई बार किराए से जुड़े फैसले केंद्र और राज्य सरकार की आपसी सलाह से लिए जाते हैं. उनका मानना है कि यह फैसला भी दोनों सरकारों से चर्चा के बाद लिया गया होगा. मेट्रो प्रशासन का कहना है कि सालाना किराया संशोधन का उद्देश्य मेट्रो की वित्तीय स्थिति मजबूत रखना और यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा देना है, ताकि भविष्य में अचानक भारी किराया बढ़ोतरी से बचा जा सके.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

