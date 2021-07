Karnataka News Update: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru News Update) के कई हिस्सों में आज शुक्रवार को दोपहर तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दीं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि राजधानी के अलग-अलग इलाकों में ये आवाज दोपहर 12:15 बजे सुनाई दीं. आवाज इतनी तेज थी कि कई लोगों ने सोशल मीडिया में इस संबंध में अपने अनुभव साझा किए हैं. Also Read - Karnataka News: बेंगलुरु में पूर्व BJP पार्षद की हत्या, दो साल पहले पति को भी मार डाला

इस बीच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने कहा कि वह इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि इतनी तेज आवाज किस कारण से हुई. HAL के प्रवक्ता गोपाल एस. ने कहा कि एचएएल एयरपोर्ट से लड़ाकू विमान और प्रशिक्षकों की नियमित उड़ानें होती हैं. आज कुछ अलग नहीं था. बेंगलुरू में कथित तौर पर आज सुनाई देने वाली तेज आवाज पर एचएएल टिप्पणी नहीं कर सकता. Also Read - Karnataka Politics News: क्या जाने वाली है मुख्यमंत्री BS Yediyurappa की कुर्सी? बेंगलुरु पहुंचे BJP नेता अरुण सिंह ने...

मालूम हो कि पिछले साल बेंगलुरु के बड़े हिस्से में सुनाई देने वाली इसी तरह की आवाज एक परीक्षण लड़ाकू विमान के ध्वनि बूम के रूप में निकली थी. आज के रिपीट ने लोगों को हैरान कर दिया और जल्द ही ट्विटर पर थ्योरी और मीम्स की बाढ़ आ गई. Also Read - HAL Recruitment 2021: HAL में इन विभिन्न पदों पर अप्लाई करने की कल है आखिरी डेट, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 8वीं, 10वीं पास जल्द करें आवेदन

यहां देखें लोगों की प्रतिक्रियाएं-

Did any of you hear the boom earlier today in #Bengaluru ? #SonicBoom pic.twitter.com/5OpsO2GzSm — Ashrith and 69 others (@ashrith_69) July 2, 2021

Sonic Boom At 12:33 PM In Bengaluru

E Sound Ignore Madidre Finish 😜#SonicBoom #Bengaluru pic.twitter.com/RsAsHDbjI1 — Yash Boss Fans (@YashBossKingdom) July 2, 2021

#Bengaluru ‘loud noise’ updates 3.25 pm: Indian Air Force denies flying activity at time of sound heard, @Prodef_blr confirms 2.25 pm: No signal of earthquake/tremor: @KarnatakaSNDMC Around 12.30 pm:Parts of Bengaluru including Kengeri, RR Nagar, Vijayanagar hear loud sound. — Ralph Alex Arakal (@ralpharakal) July 2, 2021

. @cpronammametro #Blast sound heard in #Bengaluru across all areas… Big impact area BTM, adugodi….

Any links with #NammaMetro work??? Clarify please — ಬೆಂಗಳೂರು TrainUsers (@bengalurutrains) July 2, 2021

Thought it is some sound in my road. After reading replies it seems to be heard all over Bengaluru https://t.co/mbMHEjNRwV — Ashwin (@Winaashar) July 2, 2021