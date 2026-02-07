Hindi India Hindi

Bengaluru Power Cut On February 8 See Affected Areas List

6 घंटे गुल रहेगी बिजली! इस शहर के 14 से ज्यादा इलाकों में रहेगा पावर कट, यहां देखें LIST

इस शहर में 8 फरवरी (रविवार) को मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली कटौती होगी. जानें कौन-कौन से इलाके प्रभावित होंगे.

बेंगलुरु के लोगों को रविवार, 8 फरवरी को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) ने मेंटेनेंस वर्क के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रखने का ऐलान किया है. BESCOM के मुताबिक, यह पावर कट इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल और बिजली सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. कंपनी का कहना है कि इस तरह की मेंटेनेंस गतिविधियां जरूरी होती हैं, ताकि आगे चलकर बिजली सप्लाई में कोई बड़ी खराबी या तकनीकी समस्या न आए.

कब से कब तक रहेगी बिजली बंद?

BESCOM द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 8 फरवरी (रविवार) को बेंगलुरु के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी. यानी कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे तक पावर सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इससे पहले 7 फरवरी को भी बेंगलुरु में इसी तरह की बिजली कटौती देखी गई थी, जिसमें 20 से ज्यादा इलाकों में करीब 8 घंटे तक बिजली बंद रही थी. BESCOM ने बताया कि यह आउटेज कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) के साथ समन्वय करके किया जा रहा है, ताकि जरूरी मरम्मत और सुधार कार्य सुचारू रूप से पूरे किए जा सकें.

इन इलाकों में होगा पावर कट

BESCOM के अनुसार, रविवार को जिन क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी उनमें – निट्टूर, गुब्बी, बीदर, जी होसाहल्ली, डोड्डागुनी, कडबा, कल्लूर, केजी टेंपल, उंगरा, सोमलापुर, टीएमटीपी, वसंतनारसापुर रिसीविंग सेंटर और तुमकुर सब-स्टेशन जोन शामिल हैं. इसके अलावा, साउथ-वेस्टर्न रेलवे लाइन्स (ट्रैक्शन) की बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है. कंपनी ने यह भी बताया कि कुछ खास इंडस्ट्रियल जोन और ग्रामीण इलाकों में भी बिजली कटौती का असर देखने को मिलेगा, जिससे साफ है कि इस मेंटेनेंस वर्क का दायरा काफी बड़ा है.

BESCOM ने बताई पावर कट की वजह

BESCOM का कहना है कि यह बिजली कटौती कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह उनके क्वार्टरली (त्रैमासिक) मेंटेनेंस शेड्यूल का हिस्सा है. कंपनी के मुताबिक, बिजली वितरण व्यवस्था को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए समय-समय पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जांच और मरम्मत जरूरी होती है. अगर समय पर मेंटेनेंस न किया जाए तो आगे चलकर बड़े ब्रेकडाउन और लंबी बिजली कटौती की समस्या हो सकती है.

बिजली कटने से पहले क्या तैयारी करें?

BESCOM ने बिजली कटौती को देखते हुए बेंगलुरु के निवासियों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी है. लोगों से कहा गया है कि वे अपना काम और जरूरी प्लानिंग पहले ही कर लें, ताकि परेशानी कम हो. इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पहले से चार्ज करके रखें. जिनके पास इन्वर्टर या बैकअप सिस्टम उपलब्ध है, वे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. BESCOM ने यह भी कहा है कि अगर बिजली कटौती के दौरान कोई समस्या आती है, तो लोग BESCOM हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं.

