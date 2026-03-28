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'ईरान युद्ध तुम जैसे... ट्रंप तुम्हें ले जाएगा' भरी क्लास में प्रोफेसर ने छात्र को कह दिया आंतकवादी, वीडियो हुआ वायरल

Bengaluru News: बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने छात्र को ‘आतंकवादी’ कहा. वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ और प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया.

Published date india.com Published: March 28, 2026 11:52 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
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भरी क्लास में प्रोफेसर ने छात्र को कह दिया आंतकवादी

Bengaluru News: बेंगलुरु के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक सहायक प्रोफेसर पर आरोप लगा है कि उन्होंने क्लास के दौरान एक छात्र को ‘आतंकवादी’ कहा और अपमानजनक बातें कीं. यह घटना 24 मार्च की बताई जा रही है. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया और मामला बढ़ गया.

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा मामला

जैसे ही वीडियो सामने आया, कॉलेज और पुलिस दोनों हरकत में आ गए. वीडियो में प्रोफेसर छात्र को डांटते हुए नजर आते हैं और उसे क्लास में बाधा डालने का आरोप लगाते हैं. हालांकि, वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया. पुलिस का कहना है कि शुरुआत में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन वीडियो के आधार पर खुद ही केस दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई.

एफआईआर के अनुसार, प्रोफेसर ने छात्र के साथ कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने उसे ‘आतंकवादी’ कहा और कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो काफी अपमानजनक मानी जा रही हैं. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि प्रोफेसर ने गुस्से में छात्र को ‘मूर्ख’ कहा और उसे लेकर कई गलत टिप्पणियां कीं. यह सब करीब 60 छात्रों के सामने हुआ, जिससे क्लास का माहौल काफी खराब हो गया.

देखें Video:

कॉलेज और पुलिस की कार्रवाई

इस मामले के सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया. पुलिस ने भी उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है. इसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने और अपमान करने जैसी धाराएं शामिल हैं. साथ ही यह भी आरोप है कि घटना से जुड़े कुछ जरूरी सबूत, जैसे सीसीटीवी फुटेज, हटाए गए हैं, जिससे मामले पर और सवाल उठ रहे हैं.

छात्रों का रिएक्शन

इस घटना के बाद कई छात्रों ने भी अपनी बात रखी. कुछ छात्रों ने पीड़ित का साथ दिया, लेकिन खबर है कि उनमें से कुछ को भी सस्पेंड कर दिया गया. प्रोफेसर ने कॉलेज को माफी दी, लेकिन सीधे छात्र से माफी नहीं मांगी. वहीं National Students’ Union of India ने भी इस मामले में दखल दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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