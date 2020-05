नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके देश में कई महीने की राजनीतिक अनिश्चितता के दौर के बाद गठबंधन सरकार के गठन पर बधाई दी. मोदी ने हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में ट्विटर पर लिखे संदेश में कहा, ‘‘मेरे मित्र नेतन्याहू को इजराइल में पांचवीं बार सरकार बनाने के लिए बधाई.’’ Also Read - राहत पैकेज की पांचवीं किस्त: पीएम मोदी बोले- गाँव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे वित्त मंत्री के ये उपाय

इजराइल में रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नयी सरकार ने शपथ ले ली और इसी के साथ देश के इतिहास में सबसे लंबा राजनीति गतिरोध खत्म हो गया. गतिरोध के दौरान 500 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक कार्यवाहक सरकार बागडोर संभाले हुए थी और एक के बाद एक हुए तीन चुनावों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था.

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘मैं आपको और बेनी गैंट्ज को शुभकामनाएं देता हूं तथा भारत-इजराइल की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए आपकी सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए आशान्वित हूं.’’ इजराइल में 70 वर्षीय नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी से सहयोगी बने बेनी गैंट्ज ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है, जिसके बाद वहां कई महीने से जारी राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गयी.

Mazel Tov my friend @netanyahu for forming your fifth government in Israel. I wish you and @gantzbe success and look forward to continue working closely with your government to further strengthen India-Israel strategic partnership.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2020