'देर आये दुरुस्त आये', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वरिष्ठ BJP नेता मुरली मनोहर जोशी का आया रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resignation: वरिष्ठ मुरली मनोहर जोशी ने ट्वीट किया, 'देर आये दुरुस्त आये. धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है. आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र ही समयोचित निर्णय लेंगे.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 25, 2026, 7:21 PM IST
Murli Manohar Joshi
वरिष्ठ BJP नेता मुरली मनोहर जोशी. (ANI File Photo)

धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. जंतर-मंतर पर बीते एक महीने से ज्यादा समय से जारी CJP के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा. सरकार ने CJP की सभी मांगें मान ली. इसके बाद CJP ने जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया. उधर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का भी बयान आया है.

मुरली मनोहर जोशी ने ट्वीट किया, ‘देर आये दुरुस्त आये. धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है. आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र ही समयोचित निर्णय लेंगे. उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया. मैं आशा करता हूं कि अब भारतीय शिक्षा जगत में शीघ्र शांति स्थापित हो जाएगी और छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य तथा प्रगति के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होंगे.

और पढ़ें: इस्तीफा, मुआवजा और नो FIR... सरकार ने मानी CJP की सभी मांगें, जंतर-मंतर पर धरना खत्म


इससे पहले मुरली मनोहर जोशी ने छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी ट्वीट किया था और इसे दुखदायी बताया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और उनकी चिंताएं पूरी तरह वास्तविक हैं.

उन्होंने ट्वीट कर कहा था, छात्रों की समस्याओं को सहानुभूति और दूरगामी सोच के साथ हल किया जाना चाहिए. मुरली मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई थी कि सरकार इस पूरे मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानकर बलपूर्वक निपटाने की बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालेगी.

उन्होंने छात्राओं और महिलाओं पर हुए बल प्रयोग को बेहद पीड़ादायक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संदेश नहीं देतीं. मनोहर जोशी का कहना है कि अगर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो विकसित भारत का सपना भी कमजोर पड़ सकता है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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