'देर आये दुरुस्त आये', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वरिष्ठ BJP नेता मुरली मनोहर जोशी का आया रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resignation: वरिष्ठ मुरली मनोहर जोशी ने ट्वीट किया, 'देर आये दुरुस्त आये. धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है. आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र ही समयोचित निर्णय लेंगे.

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वरिष्ठ BJP नेता मुरली मनोहर जोशी. (ANI File Photo)

धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. जंतर-मंतर पर बीते एक महीने से ज्यादा समय से जारी CJP के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा. सरकार ने CJP की सभी मांगें मान ली. इसके बाद CJP ने जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया. उधर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का भी बयान आया है.

मुरली मनोहर जोशी ने ट्वीट किया, ‘देर आये दुरुस्त आये. धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है. आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र ही समयोचित निर्णय लेंगे. उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया. मैं आशा करता हूं कि अब भारतीय शिक्षा जगत में शीघ्र शांति स्थापित हो जाएगी और छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य तथा प्रगति के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होंगे.

Better late than never. Shri Dharmendra Pradhan has submitted his resignation. I hope that the Prime Minister will also take an immediate and timely decision. I appreciate and congratulate all the students for their peaceful conclusion to the movement. I hope that now peace will… — Dr. Murli Manohar Joshi (@DrMurliManohar_) July 25, 2026



इससे पहले मुरली मनोहर जोशी ने छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी ट्वीट किया था और इसे दुखदायी बताया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और उनकी चिंताएं पूरी तरह वास्तविक हैं.

उन्होंने ट्वीट कर कहा था, छात्रों की समस्याओं को सहानुभूति और दूरगामी सोच के साथ हल किया जाना चाहिए. मुरली मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई थी कि सरकार इस पूरे मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानकर बलपूर्वक निपटाने की बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालेगी.

It is painful to see young students from different parts of the country assembled for days on the streets of New Delhi. Their anxieties and concerns regarding the examination system are genuine and must be handled with empathy and a desire to find a lasting solution. I fervently… — Dr. Murli Manohar Joshi (@DrMurliManohar_) July 23, 2026

उन्होंने छात्राओं और महिलाओं पर हुए बल प्रयोग को बेहद पीड़ादायक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संदेश नहीं देतीं. मनोहर जोशी का कहना है कि अगर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो विकसित भारत का सपना भी कमजोर पड़ सकता है.