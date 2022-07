भारतीय सेना वीर नारियों और युद्ध में घायल हुए सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए दो बैंक अकाउंट चलाती है. इन अकाउंट में जमा होने वाले पैसे का सिर्फ इन कार्यों के लिए ही इस्तेमाल होता है. इन अकाउंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए indianarmy.nic.in/home पर क्लिक करें. सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज चल रहा है. क्या आपको भी ऐसा को मैसेज मिला है? अगर नहीं मिला है तो आप बच गए और मिला है तो बचकर रहें.Also Read - SC का नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने से फ‍िर इनकार, जस्टिस पारदीवाला की सोशल मीडिया पर बड़ी प्रतिक्र‍िया

जी हां, सोशल मीडिया पर इस तरह का फेक मैसेज चल रहा है. इस मैसेज को भेजकर देश भक्त लोगों से देश की सेना के नाम पर पैसा ऐंठने का खेल चल रहा है. इस मैसेज में लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए उनसे इमोशनल अपील की जा रही है.

Beware of fake messages being circulated on social media about a bank account specially opened to extend assistance to battle casualties & their dependents, and same will also be used to buy weapons & equipment for the Indian Army pic.twitter.com/jw7t5MQv6p

