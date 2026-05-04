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Bhabanipur Election Results live Updates: भवानीपुर सीट कौन आगे, कौन पीछे? यहां है पल-पल का अपडेट
Bhabanipur Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं. बंगाल की सीएम को इस सीट पर दिग्गज BJP नेता सुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं. यहां आपको भवानीपुर सीट के पल-पल का अपडेट मिलेगा.
Bhabanipur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जाएंगे. बंगाल में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है. बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) मैदान में हैं. भवानीपुर में ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) चुनौती दे रहे हैं. भबानीपुर सीट (ভবানীপুর নির্বাচন ফলাফল) पर इस बार किसे जीत मिलेगी इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. साल 2021 के पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर दोनों नेताओं बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें सुवेंदु अधिकारी ने बाजी मारी थी. इस बार भी इसे 2021 के ‘रीमैच’ की तरह ही देखा जा रहा है. भबानीपुर सीट परंपरागत रूप से तृणमूल कांग्रेस (TMC) का गढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं. उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पारंपरिक सीट छोड़ दी थी, जहां उन्हें पश्चिम बंगाल में अपने पूर्व सहयोगी और विपक्ष के नेता भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 1900 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सुवेंदु अधिकारी भवानीपुर में कोई बड़ा उलटफेर कर ममता के विजयी रथ को रोक पाएंगे? भवानीपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट के पल-पल के अपडेट के लिए India.com के साथ बने रहें और पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें.
Bhabanipur Election Results 2026 LIVE Updates
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