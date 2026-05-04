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Bhabanipur Election Results live Updates: भवानीपुर सीट कौन आगे, कौन पीछे? यहां है पल-पल का अपडेट

Bhabanipur Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं. बंगाल की सीएम को इस सीट पर दिग्गज BJP नेता सुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं. यहां आपको भवानीपुर सीट के पल-पल का अपडेट मिलेगा.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 8:26 AM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Bhabanipur Assembly Election Results 2026 Live Updates
Bhabanipur Assembly Election Results 2026 Live Updates

Bhabanipur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जाएंगे. बंगाल में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है. बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) मैदान में हैं. भवानीपुर में ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) चुनौती दे रहे हैं. भबानीपुर सीट (ভবানীপুর নির্বাচন ফলাফল) पर इस बार किसे जीत मिलेगी इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. साल 2021 के पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर दोनों नेताओं बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें सुवेंदु अधिकारी ने बाजी मारी थी. इस बार भी इसे 2021 के ‘रीमैच’ की तरह ही देखा जा रहा है. भबानीपुर सीट परंपरागत रूप से तृणमूल कांग्रेस (TMC) का गढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं. उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पारंपरिक सीट छोड़ दी थी, जहां उन्हें पश्चिम बंगाल में अपने पूर्व सहयोगी और विपक्ष के नेता भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 1900 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सुवेंदु अधिकारी भवानीपुर में कोई बड़ा उलटफेर कर ममता के विजयी रथ को रोक पाएंगे? भवानीपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट के पल-पल के अपडेट के लिए India.com के साथ बने रहें और पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें.

Bhabanipur Election Results 2026 LIVE Updates

Live Updates

  • May 4, 2026 8:22 AM IST

    Bhabanipur Election Result Live: भवानीपुर सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं.

  • May 4, 2026 8:12 AM IST
    Bhabanipur Election Result Live: भवानीपुर में ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है.
    • May 4, 2026 8:00 AM IST
      Bhabanipur Election Result Live: भवानीपुर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है. हमारे साथ बने रहिये हम आपको यहां इस सीट का हर अपडेट देंगे.
    • May 4, 2026 7:59 AM IST
      Bhabanipur Election Result Live: पहले यह सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ यहां तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव बढ़ गया. 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की थी.
    • May 4, 2026 7:59 AM IST

      Bhabanipur Election Result Live: भवानीपुर में पढ़े-लिखे और शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जिससे यहां के चुनावी मुद्दे भी अलग होते हैं. इस इलाके में अलग-अलग समुदायों के लोग रहते हैं, जिससे चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो जाते हैं.

    • May 4, 2026 7:59 AM IST
      Bhabanipur Election Result Live: भवानीपुर को भवानीपोर के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ठीक बीच में स्थित है. यह एक जनरल कैटरगी का विधानसभा क्षेत्र है और उन सात हिस्सों में से एक है जिनसे मिलकर कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट बनती है. अपने मौजूदा स्वरूप में, भवानीपुर में कोलकाता नगर निगम के आठ वार्ड शामिल हैं.
    • May 4, 2026 7:59 AM IST
      Bhabanipur Election Result Live: साल 2016 के विधानसभा चुनावों में भी ममता बनर्जी ने भवानीपुर से 65,520 वोट हासिल कर कांग्रेस की दीपा दासमुंशी को हराया था, जिन्हें 40,219 वोट मिले थे.
    • May 4, 2026 7:58 AM IST
      Bhabanipur Election Result Live: नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 58,835 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

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    Parinay Kumar

    Parinay Kumar

    परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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