बिहार में 18 मजदूरों से भरी नाव पलटी, रेस्कयू में जुटी SDRF की टीम, 6 लापता

Bhagalpur Boat Accident: बिहार के भागलपुर में बुधवार को बड़ा नाव हादसा हो गया. यहां गंगा नदी में बाढ़ और कटाव से बचाव के काम में लगे मजदूरों को ले जा रही नाव तेज बहाव के बीच पलट गई. हादसे के बाद छह मजदूर लापता बताए जा रहे हैं. घटना नवगछिया पुलिस जिले के खरिक ब्लॉक के राघोपुर पंचायत इलाके की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाव पर करीब 18 मजदूर सवार थे. तेज बहाव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ा और वह नदी के बीच पलट गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
नाव पलटने के बाद उस पर सवार 12 मजदूर किसी तरह तैरकर गंगा के किनारे पहुंचने में सफल रहे. वहीं छह मजदूरों का अब तक पता नहीं चल पाया है. हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद लोगों को घटना की जानकारी मिली. बताया जा रहा है कि नाव का इस्तेमाल ठेकेदार की ओर से किया जा रहा था. मजदूर काजिकोरैया-राघोपुर जमींदारी तटबंध की सुरक्षा के काम में जुटे थे. गंगा की मुख्य धारा का तेज दबाव इन दिनों तटबंध पर बना हुआ है, जिसके चलते कटाव रोकने का काम चल रहा था.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इसके साथ ही SDRF की टीम को भी बचाव अभियान में लगाया गया है. टीम मोटरबोट और लाइफ जैकेट के साथ गंगा में लापता मजदूरों की तलाश कर रही है. अनुभवी गोताखोर भी नदी में उतरकर खोजबीन कर रहे हैं. स्थानीय गोताखोर और ग्रामीण भी बचाव टीम की मदद कर रहे हैं. प्रशासन को आशंका है कि कुछ मजदूर पलटी हुई नाव के नीचे फंसे हो सकते हैं. वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं.
#WATCH | Bhagalpur, Bihar | A boat carrying workers capsizes during embankment repair in Naugachia area. Some workers feared missing. Search Operation underway. pic.twitter.com/auwQgGTMs1
— ANI (@ANI) August 26, 2026
बताया जा रहा है कि नाव में मजदूरों के साथ निर्माण सामग्री भी ले जाई जा रही थी. यह सामान गंगा के कटाव को रोकने और राघोपुर को बाढ़ के खतरे से बचाने के काम में इस्तेमाल होना था. यह काम जल संसाधन विभाग के निर्देश पर ठेकेदार राजकुमार सिंह करा रहे थे. नाव पर घोघा, इस्माइलपुर और परबत्ता समेत आसपास के इलाकों के मजदूर मौजूद थे. जिस तटबंध की सुरक्षा के लिए यह काम चल रहा था, वहां गंगा की तेज धारा लगातार दबाव बना रही है. इसी वजह से इलाके में पहले से ही कटाव का खतरा बना हुआ है.
हादसे के बाद प्रशासन अब लापता मजदूरों की सही जानकारी जुटाने में लगा है. बचाव टीम गंगा के तेज बहाव के बीच लगातार खोजबीन कर रही है. अधिकारियों की निगरानी में गोताखोर नदी के अलग-अलग हिस्सों में मजदूरों को तलाश रहे हैं. फिलहाल छह लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 12 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं. प्रशासन की कोशिश है कि लापता मजदूरों का जल्द पता लगाया जा सके. गंगा में पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
(इनपुट: IANS)
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