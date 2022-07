Bhagwani Devi Dagar: भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाली 94 साल की भगवानी देवी फिनलैंड से भारत पहुंच गई हैं. भारत पहुंचने पर उन्होंने एयरपोर्ट पर ही नाच-नाचकर अपनी जीत का जश्न मनाया. दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. उन्हें लेने के लिए कई प्रशंसक और परिवार वाले मौजूद थे. जहां 94 साल की उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं. बीमारियों से जकड़े होते हैं, उदास होते हैं वहीं इस 94 साल की दादी ने साबित कर दिया है कि जोश और जुनून हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती. दादी का डांस देखकर आपमें भी जोश भर जाएगा.Also Read - Haryana News: पैसे के लिए प्रपंच, 16,000 विधवा महिलाओं ने किया ऐसा काम कि जानकर आप रह जाएंगे हैरान

#WATCH Delhi | 94-year-old Bhagwani Devi Dagar celebrates her feat of winning gold and 2 bronze for India at the World Masters Athletics championships 2022 in Finland.

Visuals from Delhi airport. pic.twitter.com/FHtjV4vTDn

— ANI (@ANI) July 12, 2022