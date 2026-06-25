हाथ जोड़कर बोले भगवंत मान- बेअदबी का वीडियो मेरा नहीं, राघव चड्ढा का सवाल- फिर क्यों तैयार कराई फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट

बेअदबी के वायरल वीडियो को लेकर अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को माफी मांगने को कहा है. अकाल तख्त के आदेश के बाद मान के खिलाफ जालंधर के जीटीबी नगर स्थित गुरुद्वारा नौंवी पातशाही दुख निवारण साहिब में पोस्टर लगाए गए हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 25, 2026, 4:13 PM IST
हाथ जोड़कर बोले भगवंत मान- बेअदबी का वीडियो मेरा नहीं, राघव चड्ढा का सवाल- फिर क्यों तैयार कराई फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट
पंजाब के CM भगवंत मान ने कांग्रेस, BJP और अकाली दल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है. (ANI)
  • बेअदबी के वीडियो पर पंजाब में राजनीतिक संग्राम.
  • CM भगवंत मान ने वीडियो से नाता नकारा.
  • राघव चड्ढा ने फर्जी रिपोर्ट पर AAP को घेरा.
  • फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर विवाद गहराया.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बेअदबी के आरोपों से घिरते जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर मान के कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब ने उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है. इस पूरे मामले पर भगवंत मान ने सफाई भी दी है. भगवंत मान ने गुरुवार (25 जून 2026) को कांग्रेस, BJP और अकाली दल तीनों को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि ये सब लोग हारने के बाद खीझ में ऐसा कर रहे हैं. वहीं, पंजाब से आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में गए राघव चड्ढा ने भगवंत मान पर तंज कसे हैं. चड्ढा ने कहा, “मान को बेअदबी का वीडियो छिपाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी.”

क्या है पूरा मामला?

ये विवाद एक सिखों के सबसे प्रमुख और पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी को लेकर है. भगवंत मान के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसमें वो कथित तौर पर बेअदबी करते दिख रहे हैं. आम आदमी पार्टी का कहना है कि वीडियो टैंपर्ड है. इनके साथ छेड़छाड़ की गई है. जबकि, BJP ने पंजाब की आम आदमी पार्टी और CM भगवंत मान पर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए हैं.

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मान ने अपनी सफाई में क्या कहा?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “धार्मिक तौर पर मुझे बदनाम करने की साजिश की गई. यह वीडियो मुझे सियासी तौर पर बदनाम करने के लिए बनाया गया है. वीडियो की जांच करा लें, उसमें मैं नहीं हूं. वीडियो में दिखाए गए शख्स की लंबाई ही मुझसे 2 इंच ज्यादा है. मैं श्री अकाल तख्त के सभी कानून को मानता हूं. तीनों ही दल मिलकर AAP का मुकाबला नहीं कर रहा पा रहे, इसलिए अब मुझे इन लोगों ने निशाने पर लिया है.”

अकाल तख्त ने क्या दिया आदेश?

बेअदबी के वायरल वीडियो को लेकर अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को माफी मांगने को कहा है. अकाल तख्त के आदेश के बाद मान के खिलाफ जालंधर के जीटीबी नगर स्थित गुरुद्वारा नौंवी पातशाही दुख निवारण साहिब में पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में भगवंत सिंह मान को ‘गुरु दोखी’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ बताया गया है, साथ ही संगत से उन्हें ‘मुंह न लगाने’ की अपील की गई है.

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मनन का दावा है कि ये वीडियो भगवंत मान का ही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मान ऐसा नहीं करते हैं, तो सिख संस्थाओं और अकाल तख्त साहिब के लिए गए फैसले पर अडिग रहते हुए वे सरकार के खिलाफ हर लड़ाई लड़ेंगे.

BJP ने साधा निशाना

पूरे मामले को लेकर BJP पंजाब सरकार पर निशाना साधा है. BJP के सीनियर नेता विजय सांपला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वीडियो विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और पंजाब पुलिस पर निशाना साधा. सांपला ने दावा किया कि हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है.इसमें पंजाब पुलिस के 2 अफसरों पर एक गैर-मान्यता प्राप्त लैब से झूठी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाने के लिए दबाव डालने के आरोप हैं.

विजय सांपला ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब की जांच में यह साबित हो चुका है कि यह वीडियो असली है और AI जनरेटेड नहीं है. उन्होंने पंजाब के लोगों से अकाल तख्त के फरमान को लागू करने और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करने की अपील की है.

राघव चड्ढा की भी हुई एंट्री

पंजाब के CM भगवंत मान के वीडियो विवाद में अब राज्यसभा सांसद राघव चड्‌ढा की एंट्री हो गई है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस बात को लेकर जरा भी संदेह या शक था कि यह बेअदबी वाला वीडियो असली है, उनका सारा शक दूर हो गया है. भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को असली बेअदबी वाले वीडियो को छिपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ी.

मान से नाराज सिख समुदाय

राघव चड्ढा ने कहा, “आज पूरा सिख समुदाय, गुरु नानक नामलेवा समुदाय आहत, नाराज और गुस्से में है. इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि यह फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे हासिल की गई. इसमें कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे? इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए सरकारी फंडिंग या निजी रकम में से किसका इस्तेमाल रिश्वत देने में किया गया? क्या यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में भी आता है? सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी है.”

चड्‌ढा ने कहा कि इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए.पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए.आखिर में चड्ढा ने कहा, “मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि समय रहते आम आदमी पार्टी से दूर हो गया.”

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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