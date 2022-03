पंजाब के मुख्यमंत्री पद (Punjab CM Oath Ceremony) की शपथ लेने से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. भगवंत मान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर इस्तीफा सौंपा. मालूम हो कि भगवंत मान पंजाब के संगरूर से लोकसभा सांसद (Sangrur Lok Sabha Constituency) भी हैं. आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है.Also Read - पंजाब : 16 मार्च को शपथ लेंगे भगवंत मान, 16 मंत्रियों को बाद में दिलाई जाएगी शपथ

Punjab CM-designate Bhagwant Mann tenders his resignation from the membership of Lok Sabha to Speaker Om Birla

(File pic) pic.twitter.com/oMsRCg8tJt

— ANI (@ANI) March 14, 2022