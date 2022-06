गुवाहाटी,मुंबई: महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी विधायक के बर्थ डे का सेलिब्रेशन का यह वीडियो आज रविवार को सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल में महाराष्ट्र के भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर का जन्मदिन में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की मौजूदगी में मनाया गया.Also Read - जम्मू-कश्मीर: सस्पेंड IPS अफसर बसंत रथ ने दिया इस्तीफा, राजनीति में शामिल होने का जताया इरादा

बता दें कि महाराष्ट्र के 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने का नोटिस दिया जा चुका है. मुंबई में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है. वो अब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है. पार्टी के कई विधायक असम में रह रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की है. लगभग 16 विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है.

शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन ममहाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य की बगावत के बाद उपजे राजनीतिक संकट के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के वफादरों ने मुंबई में रविवार को बाइक रैली निकाली, जबकि पुणे में असंतुष्टों के खिलाफ प्रदर्शन किया.

#WATCH | Maharashtra’s Bhandara MLA Narendra Bhondekar’s birthday celebrated at the Radisson Blu Hotel in Guwahati in the presence of rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde and other MLAs#MaharashtraPoliticalcrisis pic.twitter.com/rVq4GTkpGW

— ANI (@ANI) June 26, 2022