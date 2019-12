नई दिल्ली: भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है. कोई हैदराबाद की रेप पीड़िता को लेकर भारत बंद की मांग कर रहा है तो कोई आर्थिक मंदी के नाम पर भारत बंद करने को कह रहा है. सोशल मीडिया पर भारत बंद का हैशटैग टॉप पर चल रहा है. ट्विटर यूजर्स इस संदेश को हर जगह प्रसारित कर रहे हैं. भारत बंद का मैसेज अब व्हाट्सऐप पर भी आने लगा है. ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत बंद है या यह सब अफवाह है.

भारत बंद को लेकर अभी तक किसी प्रकार की अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. यह सब अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखाई और सुनाई दे रहा है. किसी भी संगठन की तरफ से अभी तक भारत बंद को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है. हालांकि देश में आर्थिक मंदी को लेकर कुछ व्यापारी संगठन भारत बंद करने की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई पुष्टी नहीं की गई है.

#BharatBand10December I totally support this #BharatBand because Government is not taken Rape issue seriously in India …. Rapist should be Hanged in Public . We all guys should support for our Girls. @aajtak @PMOIndia @AmitShah @BJP4India #priyanakareddy #PriyankaReddyMurder pic.twitter.com/ebF8lRkOnK

— Chándan siñgh 🇮🇳 (@chandansingh850) December 3, 2019