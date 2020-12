Bharat Bandh: आज किसानों द्वारा ‘भारत बंद’ (Bharat Band) का आह्वान किया गया है. देश के कई हिस्सों में इसका असर है. कृषि कानूनों (Farms Laws 2020) के खिलाफ और किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में कई जगह पर ट्रेन रोकी गई है. सड़कों पर आगजनी भी हुई है. कई जगहों पर किसानों के साथ राजनीतिक दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं. खासकर दिल्ली-एनसीआर (Bharat Band in Delhi-NCR) में बंद का असर देखने को मिल रहा है. दिल्ली में कई ज़रूरी सेवाएं बाधित हैं. यूपी में किसानों को समर्थन देने उतरे पूर्व सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को घर में नज़रबंद करने का आरोप है. Also Read - Bharat Bandh: किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, बोले- मुद्दा हल कराने का यह सही समय

वहीं, भारत बंद को लेकर ट्विटर (Top Twitter Trend) पर भी खूब चर्चा हो रही है. ट्विटर पर 'भारत बंद' सुबह से ट्रेंड कर रहा है. 'आज भारत बंद है' (Aaj Bharat Band Hai) ट्रेंड कराते हुए लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं. ट्विटर पर हर ट्रेंड किसानों और आंदोलन से जुड़ा हुआ है.

वहीं, एक और ट्रेंड है, जो ट्विटर पर टॉप में है. ट्विटर पर ‘हर शहर चालू है’ (Har Shahar Chalu Hai) ट्रेंड कर रहा है. ये ट्रेंड किसानों के समर्थन में नहीं बल्कि भारत बंद के खिलाफ है. ट्रेंड कराते हुए इसे ट्वीट कर रहे लोगों का कहना है कि भारत बंद का कहीं कोई असर नहीं है. सब कुछ खुला हुआ है. हर शहर रोज़ की तरह चल रहा है. चालू है.

जसविंदर सिंह टीटीएस नाम के शख्स ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि कहीं कोई जाम नहीं है. वाहन चल रहे हैं. मेरा भारत बंद नहीं होगा. आल इन वन नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि हर शहर चालू है, ट्रेंड देख राजनीतिक पार्टियों की बेइज्जती हो गई है.

