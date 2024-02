Farmers Protest: आंदोलनकारी किसानों ने पंजाब के इस रेलवे ट्रैक को किया ब्लॉक, 7 जगहों के लिए दी है चेतावनी

Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपने ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन के साथ ही पंजाब में गुरुवार (15 फरवरी) को रेलगाड़ियां रोकने का ऐलान कर दिया है. आपको बता दें कि अब तक वो संगठन जो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे वो सब भी अब इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. इसके साथ ही अब भारतीय किसान यूनियन ने इस आंदोलन में जुड़ने का ऐलान कर दिया है वहीं बीकेयू ने गुरुवार (15 फरवरी) को रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया. इस संगठन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा.

इस रेलवे ट्रैक को किया पंजाब के किसानों ने ब्लॉक, 7 जगहों के लिए दी है चेतावनी

#WATCH | Punjab: Protesters from Rajpura, Patiala are sitting on rail tracks and blocking trains at Rajpura Railway Station. pic.twitter.com/y4ffdC4LBz

— ANI (@ANI) February 15, 2024